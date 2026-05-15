الشرطة الفرنسية تحذر من غزلان مخمورة على الطرق

حذّرت الشرطة الفرنسية السائقين من ظهور غزلان وحيوانات برية أخرى في حالة سُكر على الطرق، بعد تناولها فواكه متخمّرة.

ونشرت قوات الدرك في منطقة سون ولوار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غزالاً يتحرك بشكل غير متزن ويدور في حلقات، بعدما تناول على ما يبدو مواد ذات تأثير مسكر.

ونقلت وكالة «يو بي آي» عن منشور الدرك قوله: «ليس جميع مستخدمي الطريق في حالة وعي كامل».

وأوضحت الشرطة أن الغزلان، وغيرها من الحيوانات البرية، قد تصاب بحالة من الثمالة بعد تناول براعم الفاكهة أو الفواكه المتخمرة أو النباتات المتعفنة، ما يؤدي إلى سلوك غير متوقع تماماً.

ودعت السائقين إلى توخي الحذر والانتباه إلى احتمال العبور المفاجئ للحيوانات، أو تحركها بشكل غير ثابت، أو توقفها المفاجئ على الطريق، أو فرارها بصورة عشوائية.