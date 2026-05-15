مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» يتصدّرون عرض نهائي «كأس العالم»

تتصدر النجمتان العالميتان مادونا وشاكيرا، وفرقة الفتيان الكورية الجنوبية «بي تي إس»، أول عرضٍ يُقام بين شوطَي نهائي كأس العالم لكرة القدم. ويتولى قائد فرقة كولدبلاي، كريس مارتن، الذي كشف عن قائمة الفنانين المشاركين عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يضم شخصيات من «شارع سمسم» وبرنامج الدمى المتحركة، الإشراف على هذا العرض التاريخي.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس العالم، في 19 يوليو المقبل، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وسوف يُقام العرض دعماً لـ«صندوق الفيفا العالمي لتعليم المواطنين»، في مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتوسيع نطاق فرص التعليم وكرة القدم للأطفال حول العالم.

وأصبحت عروض الاستراحة بين الشوطين سمة بارزة في الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة، خصوصاً خلال مباراة «السوبر بول»، بدوري كرة القدم الأميركية.

وشاركت مادونا في حفل الاستراحة في مباراة السوبر بول، عام 2012، بينما شاركت شاكيرا جينيفر لوبيز المسرح في الحدث نفسه، عام 2022، وخلال الصيف الماضي نظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عرضاً ترفيهياً في ملعب ميتلايف، خلال نهائي كأس العالم للأندية، حيث فاز تشيلسي على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-صفر، وتنطلق بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 فريقاً، في 11 يونيو المقبل، وتُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.