لامبورغيني تحتفل بمرور 63 عاماً بإطلاق نسخة مكشوفة فائقة القوة من «فينومينو»

أطلقت شركة "لامبورغيني" الإيطالية نسخة مكشوفة جديدة من سيارتها الخارقة «فينومينو»، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ63 لتأسيس العلامة، في خطوة تعكس استمرارها في تطوير الإصدارات المحدودة رغم تأجيل إطلاق أول سيارة كهربائية لها.

تعتمد سيارة "فينومينو رودستر" على النسخة الكوبيه التي كُشف عنها سابقاً خلال معرض "بيبل بيتش" للأناقة، لكنها تأتي هذه المرة بدون سقف، ما استدعى إعادة تصميم جزء من غطاء المحرك.

وتعد "فينومينو رودستر" إصداراً نادراً للغاية، إذ لن يتجاوز عدد النسخ المنتجة 15 سيارة فقط، أي أقل بـ 14 نسخة من الطراز الأساسي، ما يعزز طابعها الحصري، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتؤكد لامبورغيني أن هذا الطراز يحمل لقب أقوى سيارة مكشوفة في تاريخ العلامة، حيث يعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك V12 بسعة 6.5 لتر يولد 835 حصاناً، وثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 245 حصاناً، ليصل مجموع القوة إلى 1080 حصاناً.