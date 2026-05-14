إلغاء خطة لبناء فندق وبرج ترامب في أستراليا: علامة سامة

ألغت أستراليا خططاً لإنشاء فندق وبرج سكني من 91 طابقاً، يحملان علامة ترامب في أستراليا، بكُلفة 1.1 مليار دولار، بعدما اعتبر المطوّر أن العلامة الأميركية أصبحت «سامة» في نظر الأستراليين. وكانت منظمة ترامب أعلنت، في فبراير الماضي، عن المشروع على ما يُسمى الساحل الذهبي في شرق أستراليا، مشيرة إلى أنه سيُعيد «تعريف الفخامة على الواجهة البحرية».

غير أن الرئيس التنفيذي لشركة التطوير الأسترالية «ألتوس بروبرتي غروب»، ديفيد يونغ، قال إن المشروع أُلغي لأن علامة ترامب أصبحت «سامة بالنسبة للأستراليين».

وأضاف في منشور، على «لينكد إن»، أن سمعة العلامة التي يديرها أبناء الرئيس دونالد ترامب الكبار، تتدهور.

وكانت عريضة إلكترونية أُطلقت في أستراليا ضد المشروع، جمعت أكثر من 124 ألف توقيع، واستهدفت العريضة مجلس مدينة الساحل الذهبي، منتقدة ما وصفته بـ«ازدراء الرئيس الأميركي للمعايير الديمقراطية».