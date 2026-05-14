بطل مسلسل «تيد لاسو».. من الشاشة الصغيرة إلى الملاعب

نقل نجم مسلسل «تيد لاسو»، ​الممثل كريستو فرنانديز، حضوره كلاعب ‌كرة ​قدم من الشاشة الصغيرة إلى أرض الواقع، بعد توقيعه عقداً احترافياً مع نادي «إل باسو لوكوموتيف» المنافس بدوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، وكان فرنانديز مارس كرة القدم ضمن ⁠فئات الشباب في المكسيك، قبل أن يتوقف عن اللعب في سن الـ15 بسبب إصابة في الركبة، واشتهر بتجسيد شخصية داني ‌روخاس في المسلسل الناجح على منصة «أبل تي.في بلس»، الذي تدور أحداثه حول فريق بريطاني يقوده ‌مدرب أميركي، وبالتوازي مع مسيرته الفنية، واصل ‌فرنانديز (35 عاماً) السعي إلى تحقيق حلمه ‌بالعودة إلى الاحتراف، إذ تدرب، في وقت سابق من هذا العام، مع فريق الرديف ​لنادي شيكاغو ‌فاير في ​الدوري الأميركي، وخضع اللاعب لفترة تجربة استمرت شهرين، وقال ⁠فرنانديز: «لطالما كانت كرة القدم جزءاً أساسياً من حياتي وهويتي، ومهما أخذتني ⁠الحياة بعيداً، فإن حلم المنافسة الاحترافية لم يغادرني قط»، وأضاف: «ربما أكون مجرد شخص تراوده أحلام مجنونة».