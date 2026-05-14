طوابع تحتفي بـ 50 عاماً من وحدة وصمود حماة الوطن

أصدر بريد الإمارات و«7X» بالتعاون مع وزارة الدفاع، مجموعة طوابع تذكارية احتفاءً بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل تصميماً للفنانة الإماراتية، ياسمين الملا.

ويأتي الإصدار الخاص تكريماً لخمسة عقود من الوحدة والانضباط والجاهزية والصمود، وانعكاساً للدور الراسخ الذي تقوم به القوات المسلحة الإماراتية في حماية الوطن، وصون سيادته، وتعزيز أمنه واستقراره.

ومن خلال الرؤية الفنية لياسمين الملا، تجمع المجموعة بين خمسة عناصر بصرية مترابطة: البحر، والسماء، والصحراء، وخريطة دولة الإمارات، وشعار الذكرى الـ50. وتلتقي هذه العناصر في سرد بصري واحد يعبّر عن تكامل منظومة الدفاع الوطني في البر والبحر والجو.

وتحمل الطوابع في تفاصيلها رموزاً للحماية والسيادة واليقظة والفخر والانتماء الوطني، فيما يظهر الصقر عبر المجموعة، بوصفه رمزاً وطنياً للقوة والصمود والولاء والتفاني في خدمة دولة الإمارات.

وقالت ياسمين الملا: «هذا عمل يحمل مكانة خاصة في قلبي، فأن أقدم لوطني من خلال الفن والإبداع في هذه الفترة هو شرف أعتز به، وفرصة أقدرها بكل امتنان»، وأضافت: «أتاح لي هذا المشروع ترجمة محطة وطنية مهمة إلى سرد فني يحتفي بإرث القوات المسلحة الإماراتية وقوتها ووحدتها، ومن خلال كل عنصر بصري، سعيت إلى أن تعكس المجموعة روح الوطن، وما نحمله من فخر وانتماء عميق لدولة الإمارات».

وتتوافر مجموعة الطوابع التذكارية عبر المنصات الرسمية لبريد الإمارات.