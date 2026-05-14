متحف زايد الوطني يستضيف «إمكانية الوصول»

أعلن متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن مؤتمر إمكانية الوصول 2026 سيُعقد تحت عنوان: «من الحواجز إلى الانتماء: الشمولية في الممارسات المتحفية»، بمقر المتحف في أبوظبي، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من نوفمبر المقبل، داعياً الباحثين من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة والإسهام في صياغة مستقبل أكثر شمولية للممارسات المتحفية.

وقال مدير المتحف، الدكتور بيتر ماجي: «يُجسّد المؤتمر التزامنا الراسخ بإتاحة التراث والمعرفة والإبداع لجميع أفراد المجتمع من دون استثناء، وترسيخ مكانة المتحف نموذجاً عالمياً في الشمولية وإمكانية الوصول»، يشار إلى أن الموعد النهائي لتقديم الأوراق البحثية هو 30 يونيو المقبل.