عمل فني يتغنى بروح جزيرة ياس

أطلقت جزيرة ياس في أبوظبي عملاً غنائياً بمشاركة عدد من نجوم الخليج، في فيديو فني يعكس روح الجزيرة، ويشارك في الأغنية الفنانان الإماراتيان أريام وفيصل الجاسم، مقدِّمَين أداءً ينسجم مع الطابع الحيوي للأغنية وأجواء جزيرة ياس الاحتفالية، والأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان الفنان الكويتي بشار الشطي. كما يشارك في العمل عدد من الفنانين، من بينهم أمل محمد، وفاطمة الحوسني، وهيا القايدي، وفهد البناي، وغادة الزدجالي، وشيماء سبت، وخليل الرميثي.

وقالت أريام: «تمثل مشاركتي في هذا العمل تجربةً ذات طابع خاص، وأفتخر بأن أكون جزءاً من هذا المشروع الذي يجمع نخبة من المواهب من مختلف أنحاء المنطقة».

من جانبه، قال فيصل الجاسم: «تعكس الأغنية الأجواء الإيجابية والطاقة التي تجسّدها جزيرة ياس، وأسهم التصوير في مرافقها المتنوعة، إلى جانب المشاركة في عمل يجمع مواهب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في منح هذه التجربة قيمة إضافية».

وصورت الأغنية في عدد من الوجهات العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس، ويأخذ الفيديو المشاهدين في رحلة مليئة بالمتعة عبر المدن الترفيهية الشهيرة بالجزيرة.