BMW تدخل عالم المغامرات بسيارة SUV فاخرة جديدة

تعمل BMW على تطوير سيارة SUV فاخرة جديدة تحمل الاسم الداخلي G74، لتنافس مباشرة Mercedes-Benz G-Class الشهيرة. ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على منصة X5، مع تركيز واضح على قدرات القيادة على الطرق الوعرة والفخامة العالية.

وبحسب التقارير، سيبدأ إنتاج السيارة في مصنع الشركة بولاية ساوث كارولاينا الأميركية، على أن تصل للأسواق بحلول عام 2029. وقد تأتي G74 كبديل غير مباشر لطراز XM، الذي لم يحقق المبيعات المتوقعة رغم قوته وتجهيزه الفاخر.

ومن المنتظر أن تحصل السيارة على تجهيزات مخصصة للمغامرات والطرق الوعرة، مثل حماية أسفل الهيكل وإطارات خاصة، مع احتمالية اعتماد نظام هجين لتحسين الأداء والكفاءة. وتسعى BMW من خلال هذا المشروع إلى تعزيز حضورها في فئة سيارات SUV الفاخرة الكبيرة ومنافسة مرسيدس بشكل مباشر في هذا القطاع.