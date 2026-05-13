طبيب يواجه اتهامات بارتكاب 130 واقعة اعتداء جنسي بحق أطفال

أعلن الادعاء العام في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا اليوم الأربعاء، عن تحريك دعوى قضائية ضد طبيب أطفال بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي في 130 واقعة.

وأوضح الادعاء العام أن الجرائم المتهم بها الطبيب الذي كان يعمل في عيادة بمنطقة هافلاند بولاية براندنبورج (عاصمتها بوتسدام) شملت انتهاكات جنسية خطيرة لأطفال وحالات اغتصاب، وذكر الادعاء أن كثيراً من هذه الجرائم تم ارتكابها أثناء دوام الطبيب في العيادة.