«شي إن» و«تيمو».. نزاع قانوني جديد يهز عمالقة الأزياء السريعة في بريطانيا

اتهمت شركة شي إن منافِستها تيمو بارتكاب ما وصفته بـ”انتهاكات على نطاق صناعي” لحقوق الملكية الفكرية، في إطار نزاع قضائي متصاعد أمام المحكمة العليا في لندن، ضمن واحدة من كبرى المواجهات القانونية في قطاع التجارة الإلكترونية السريعة عالميًّا.

وتدور القضية حول اتهامات متبادلة بين الشركتين تتعلق باستخدام غير مصرَّح به لصور ومنتجات ومواد تسويقية، إلى جانب مزاعم بممارسات منافسة غير عادلة داخل سوق الأزياء منخفضة التكلفة، وفقا لرويترز.

وأكدت شي إن أن تيمو استخدمت بشكل واسع صورًا مملوكة لها لعرض منتجات مشابِهة على منصتها، في محاولة للاستفادة من العلامة التجارية وسلاسل التوريد الخاصة بها، وهو ما تعدُّه الشركة “استغلالًا غير مشروع على نطاق واسع” لحقوقها الرقمية والتجارية.

وأضافت أن هذه الممارسات تسببت في تشويش السوق وإضعاف المنافسة العادلة، عبر ما تصفه بمحاولات “ركوب موجة نجاحها التجاري” في قطاع الأزياء السريعة.

في المقابل، نفت تيمو الاتهامات الأساسية، وقدمت دعاوى مضادة تتهم فيها “شي إن” بممارسات مناهضة للمنافسة، مِن بينها فرض اتفاقات حصرية على المورّدين، واستخدام بلاغات حقوق ملكية بشكل مفرط لتعطيل نشاط المنافسين.

كما قالت تيمو إن “شي إن” تسيء استخدام نظام شكاوى حقوق النشر بشكل يعرقل إدراج المنتجات وحرية الموردين في التعامل مع منصات أخرى. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة نزاعات قانونية متبادلة بين الشركتين تمتد إلى عدة أسواق عالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يتبادل الطرفان اتهامات تتعلق بحقوق التصميم والممارسات التجارية غير العادلة.

ومن المتوقع أن تُعرض القضية الرئيسية في لندن للمحاكمة خلال عام 2026، في وقت يزداد فيه التدقيق القانوني الأوروبي والبريطاني على منصات التجارة الإلكترونية الصينية سريعة النمو.

ويعكس النزاع تصاعد التوتر داخل قطاع الأزياء السريعة منخفضة التكلفة، الذي يشهد منافسة شرسة على التصميمات الرقمية وسلاسل الإمداد والتسويق الإلكتروني.

ويرى محللون أن هذه القضايا قد تؤدي إلى إعادة صياغة قواعد حماية الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، خصوصًا مع توسع منصات مثل شي إن وتيمو عالميًا واعتمادها الكبير على المحتوى البصري والتسويق الرقمي كأداة رئيسية للنمو.