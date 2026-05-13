سائق يحاول نقل مرمى كرة قدم بالشبكة والعوارض على ظهر سيارته.. ماذا فعلت معه الشرطة؟

أوقفت الشرطة البريطانية سائقاً حمل شبكة مرمى كرة قدم مع عوارضها المعدنية على ظهر سيارته المدنية، مما كاد يتسبب بحوادث خطيرة.

ونشرت شرطة هيرتفوردشاير مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحادث، حيث يخرج السائق من تقاطع طرق والشبكة مثبتة بالكامل فوق السيارة.

ويظهر في الفيديو توقف السيارة بسرعة بعد اقتراب الشرطة، مع وضوح عدم تثبيت الشبكة بشكل صحيح.

وقالت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي: «رغم أن هذا المقطع قد يُثير ضحككم (أو دهشتكم!)، إلا أن له جانباً خطيراً. فالشبكة لم تكن مثبتة بشكل صحيح، وكان من الممكن أن تتسبب بسهولة في حادث تصادم.

وفي المملكة المتحدة، تُعد القيادة بحمولة غير مثبتة بشكل صحيح مخالفة للقانون وتُصنف ضمن السلوكيات الخطرة، وقد تصل العقوبة في الحالات الخطيرة إلى السجن.

ووفقاً للشرطة، تم خصم ثلاث نقاط من رخصة السائق، وأُمر بدفع غرامة قدرها 120 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى 48 جنيهاً إسترلينياً كتعويض. وصرح متحدث باسم شرطة هيرتفوردشاير لصحيفة «ذا صن» بأن الحادث وقع في 12 مايو من العام الماضي. وأضاف أن السائق مثل أمام المحكمة مؤخراً، حيث صدر بحقه الحكم.