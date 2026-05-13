«كان السينمائي» ينطلق بحضور نجوم العالم.. وتكريم خاص لمخرج «سيد الخواتم»

حضر نجوم السينما من أنحاء العالم، أمس، حفل افتتاح الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الذي سيشهد تكريماً خاصاً للمخرج بيتر جاكسون، مخرج ثلاثية «سيد الخواتم» الشهيرة، ووصف جاكسون، البالغ 64 عاماً، جائزة الإنجاز مدى الحياة التي حصل عليها بأنها من أعظم التكريمات في مسيرته المهنية.

وبعد حفل الافتتاح والسجادة الحمراء، عُرض فيلم الافتتاح «القبلة الكهربائية»، للمخرج الفرنسي بيير سلفادوري، ويُعدّ مهرجان «كان» واحداً من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجانَي البندقية وبرلين.

ويتنافس 22 فيلماً على جائزة السعفة الذهبية، من بينها فيلم الجريمة والدراما «نمر من ورق»، للمخرج الأميركي جيمس غراي، الذي يشارك في بطولته سكارليت جوهانسون وآدم درايفر ومايلز تيلر، إضافة إلى فيلم «الوطن»، للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، الذي يشارك في بطولته ساندرا هولر وهانز زيشلر.

كما تدخل المخرجة الألمانية فاليسكا جريسباخ المنافسة بفيلم «المغامرة الحالمة».

وخارج المسابقة الرسمية، يشارك نجم فيلم «بالب فيكشن»، جون ترافولتا، في مهرجان كان السينمائي، حيث يُقدّم أولى تجاربه السينمائية كمخرج عبر فيلمه الجديد «بروبيلر ون -واي نايت كوتش».

وقال المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك، رئيس لجنة التحكيم، التي تضم الممثلة الأميركية ديمي مور، والمخرجة الصينية كلوي تشاو: «ينبغي منح الجوائز لأعمال يبقى تأثيرها 50 أو 100 عام».

وأوضح هذا المخرج، وهو أول كوري جنوبي يترأس لجنة تحكيم المهرجان، أنه يتمنّى مكافأة الأعمال استناداً إلى «قيمتها فقط»، من دون أي اعتبار للجنسية أو الأيديولوجيا السياسية.