«أبوظبي للغة العربية» يشارك في معرض الدوحة

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تقام فعالياتها، في الفترة من 14 إلى 23 الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويعرض في جناحه أكثر من 500 إصدار منها 100 عنوان جديد.

ويتيح جناح المركز منصة شاملة لروّاد الفكر وعشاق القراءة، للاطلاع على أحدث الإصدارات والترجمات العالمية، التي تشمل مختلف المجالات المعرفية من آداب، وعلوم، وفلسفة، وتاريخ، وكتب الأطفال، وذلك ضمن إصدارات مشاريعه «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات» وغيرها.

وتنسجم المشاركة مع أهداف المركز الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، وتفعيل حركة الإبداع الثقافي والفكري العربي من خلال تسليط الضوء على برامجه الجديدة، ومبادراته المبتكرة، والترويج لإصدارات مشاريعه، وتقديمها إلى مختلف شرائح الجمهور العربي الزائر للمعرض، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع الجهات المعنية بصناعة الكتاب والنشر والترجمة والمحتوى الإبداعي، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تقنيات النشر.

ويشارك في الدورة الـ35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 36 دولة تمثلها 515 دار نشر.