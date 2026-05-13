«خطوط متوارثة».. أعمال تعكس روح دبي الإبداعية

ينطلق اليوم معرض «خطوط متوارثة»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، وبتنسيق فني من «دياربد آرت هاوس»، حتى الخامس من يونيو المقبل، بهدف إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس ثراء الثقافة العربية.

ويأتي المعرض ضمن جهود «دبي للثقافة»، الرامية إلى توفير منصات متنوعة لتمكين أصحاب المواهب وتحفيزهم على عرض أعمالهم الإبداعية، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، تحقيقاً لرؤية الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويضم المعرض، الذي يستضيفه «لا غاليري» في مقر الرابطة الثقافية الفرنسية بدبي، 20 عملاً فنياً ولوحة خطية تحمل بصمات الفنانين: حسام عبدالوهاب، وعبدالرزاق المحمود، وبهمن زاهدي.

كما يضم أعمالاً مختارة لكل من: سابينا شاجاهان، ونعمات مقدادي، ورشا مجيد، وانتصار أحمد، وسوزان مراد، ونادية سراج، وساه، وهم خريجو برنامج «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» الذي نظمته «دبي للثقافة» خلال العام الماضي، بهدف دعم أصحاب المواهب الناشئة، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم في هذا المجال والتعرف إلى تقنياته.

ويقدم «خطوط متوارثة» الخط العربي بوصفه لغة بصرية فريدة وبنية تنظيمية متكاملة، إلى جانب كونه نظاماً متوارثاً من الانضباط والقياس يربط بين التقاليد العريقة والرؤى المعاصرة، إذ يتيح للجمهور فرصة استكشاف روائع هذا الفن وأساليبه وتقنياته المتنوعة.

كما يسلط الضوء على آفاقه الفنية الواسعة والرؤى الإبداعية للفنانين والخطاطين المشاركين، الذين عكسوا من خلال أعمالهم المتميزة جماليات هذا الفن بمختلف أنواعه وأشكاله.

من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أهمية الخط بوصفه أداة للتعبير عن الثقافة العربية وما تتضمنه من مخزون إبداعي، وقالت: «يشكل الخط إحدى ركائز هويتنا الوطنية، وأداة ملهمة تُعبر عن ثراء ثقافتنا وتراثنا المحلي والعربي، كما يُعد فناً متفرداً قائماً بذاته لما يمتلكه من جماليات تتجلى في هندسته وتفاصيله وأشكاله المتنوعة، وتحرص (دبي للثقافة) من خلال مشاريعها وبرامجها المتنوعة والملتقيات التي تحتفي بالخط والخطاطين على الاهتمام بهذا الفن وإبرازه، وهو ما ينسجم مع أولوياتها القطاعية والتزاماتها بدعم الفنانين وأصحاب المواهب في هذا المجال».

ولفتت إلى أن معرض «خطوط متوارثة» يعكس بتنوع أعماله وخطوطه روح دبي الإبداعية وتنوعها الثقافي والإنساني اللافت، مضيفة: «يسهم المعرض في تعزيز مناخات الإبداع في دبي، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف على تفاصيل الخط العربي وجماليات الزخرفة، إلى جانب الاطلاع على مجموعة ثرية من التجارب الفنية الجديدة، التي تكشف عن إبداعات نخبة من أصحاب المواهب المحلية، وما يتمتعون به من قدرات ومهارات فنية متميزة».

. 20 عملاً فنياً ولوحة خطية يضمها «المعرض»، الذي ينطلق اليوم في الرابطة الثقافية الفرنسية بدبي.