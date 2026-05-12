مدير "الصحة العالمية": لا مؤشرات على تفش أوسع لفيروس هانتا
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد مؤشرات على بدء تفش أوسع نطاقاً لفيروس هانتا، لكنه لم يستبعد ظهور حالات جديدة.
وقال جيبريسوس للصحفيين في مدريد بينما كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إلى جواره "في الوقت الحالي، لا توجد أي مؤشرات على بدء تفش أكبر، لكن بالطبع قد يتغير الوضع، ونظراً إلى طول فترة حضانة الفيروس، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من الحالات في الأسابيع المقبلة".
