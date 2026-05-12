مدير "الصحة العالمية": لا مؤشرات على تفش أوسع لفيروس هانتا

قال ‌المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، ⁠إنه لا توجد مؤشرات على بدء تفش أوسع ‌نطاقاً لفيروس هانتا، لكنه لم ‌يستبعد ظهور حالات جديدة.

وقال ‌جيبريسوس للصحفيين ‌في مدريد ‌بينما كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ‌سانتشيث إلى ⁠جواره "في الوقت الحالي، لا توجد ⁠أي مؤشرات على ⁠بدء تفش أكبر، ⁠لكن بالطبع قد يتغير الوضع، ونظراً إلى طول فترة حضانة ‌الفيروس، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من الحالات في الأسابيع المقبلة".