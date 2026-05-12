«الطالبة المزيفة» حضرت أسبوعين بالمدرسة الثانوية قبل كشفها.. أم تنتحل شخصية فتاة في الـ16

أُلقي القبض على شابة من نيويورك (28 عاماً) في حرم مدرسة في برونكس، ووُجهت إليها تهم تعريض سلامة طفل للخطر، والتعدي على ممتلكات الغير، وانتحال شخصية جنائية، بعد التحاقها بالمدرسة كفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، مستخدمةً اسماً مستعاراً.

وفي الشهر الماضي، التحقت كيسي كلاسين بأكاديمية ويستشستر سكوير باسم شامارا رشاد، المولودة عام 2010، والتي انتقلت حديثاً إلى نيويورك من أوهايو مع شقيقتها. وحضرت الدروس لمدة أسبوعين تقريباً، وحصلت على بطاقة هوية مدرسية باسمها وعمرها المستعارين، لكن سرعان ما اكتشف أحدهم حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من عناء انتحال شخصية فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، لم تُكلف كلاسين نفسها عناء حذف منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى جعلها خاصة، ما أدى في النهاية إلى وصولها إلى إدارة أكاديمية ويستشستر سكوير.

وأظهرت إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تاريخ ميلادها في 29 يوليو 1997، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تحمل طفلة رضيعة. وفي إحدى منشوراتها، اعترفت بأن لديها ابنة جميلة. وبعد مواجهتها مراراً وتكراراً بشأن هويتها، اعترفت الشابة البالغة من العمر 28 عاماً بأنها كذبت، وفقاً لـ«أسوشيتد برس»، مدعيةً أن صديقةً نصحتها بالتسجيل في برنامج المساعدة الاجتماعية لتستحق المزيد من المساعدات.

وتعتقد الشرطة أن كيسي كلاسين كانت تحاول الاستفادة من نوعٍ من برامج المساعدة، لكنها لم تُدلِ بتفاصيل.

وأُلقي القبض على الشابة ثم أُطلق سراحها. ووُجهت إليها تهم تعريض سلامة طفل للخطر، والتعدي على ممتلكات الغير، وانتحال شخصية، وقد أنكرت هذه التهم. ومن المتوقع مثولها أمام المحكمة مجددًا في 15 يونيو المقبل.