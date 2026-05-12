بلمسات صينية.. بطارية مائية صلاحيتها النظرية 300 عام

طوّر باحثون صينيون بطارية مائية غير سامة، قد تُحدث نقلة في مجال تخزين الطاقة، بفضل عمرها التشغيلي الطويل وكفاءتها العالية، إلى جانب سهولة التخلص منها بأمان بيئي مقارنة بالبطاريات التقليدية.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام البطارية، بمعدل دورة شحن يومياً، قد يمنحها عمراً نظرياً يصل إلى 300 عام.

واعتمد الباحثون على بوليمرات عضوية تساهمية مصنّعة (COPs)، وهي مواد متينة غنية بالكربون والنيتروجين، تحتوي على مسامات دقيقة تُسهّل حركة الأيونات داخل البطارية، واستُخدمت كقطب موجب لأيونات المغنيسيوم والكالسيوم.

وتتميّز البطاريات المائية بانخفاض كُلفتها وقلة قابليتها للاشتعال، مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، لكنها تعاني عادة قصر العمر التشغيلي.

وفي دراسة نُشرت بدورية «Nature Communications» العلمية المتخصصة، توصّل الفريق إلى مركّب كيميائي يتمتع ببنية مستقرة تشبه خلية النحل، ما يُعزّز قدرته على جذب الأيونات، وتحمّل التشغيل لفترات طويلة.

وبحسب نتائج الدراسة، تستطيع البطارية تحمّل نحو 120 ألف دورة شحن وتفريغ، أي أكثر من 10 أضعاف العُمر الافتراضي لبطاريات الليثيوم أيون المستخدمة حالياً في تخزين الطاقة على مستوى الشبكات الكهربائية.