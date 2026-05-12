في مشهد يعكس الشعبية المتزايدة لثقافة قبعات البيسبول، قام مصمم الأزياء الأميركي الشهير، جون ستان، المعروف بابتكاراته في تصميم القبعات المخصصة، بتوزيع أحدث إصداراته مجاناً، في فعالية حملت عنوان «إسقاط القبعات»، بأحد شوارع حي بروكلين في نيويورك. استقطبت الفعالية المئات من هواة جمع القبعات وعشاق أزياء الشارع للحصول على الإصدارات الجديدة، التي طرحها جون ستان، الذي يُعد من الأسماء البارزة في هذا المجال، إذ اكتسب شهرة واسعة بفضل تصميماته الحصرية التي تمزج بين روح الرياضة وثقافة الشارع. وتُعرف فعاليات «إسقاط القبعات» بأنها من المناسبات التي ينتظرها المتابعون بشغف، حيث تُطرح خلالها مجموعات محدودة الكمية غالباً ما تنفد خلال دقائق.