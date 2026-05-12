نجوم على سجادة «ميت غالا» رغم الانتقادات.. استعراض للنخبوية المفرطة وانفصال عن الواقع

في ليلة اتسمت بالفخامة البصرية والرمزية الفنية، تحوّل متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك إلى مسرح عالمي للأزياء الراقية، مع انطلاق فعاليات حفل ميت غالا «Met Gala» لعام 2026، الذي حمل هذا العام عنوان «فن الأزياء»، في نسخة أكّدت، رغم تأجيلها أكثر من مرة، مكانته بوصفه أهم حدث في تقاطع الموضة والفن والثقافة الشعبية.

أقيم الحفل في أروقة «متحف المتروبوليتان للفنون»، حيث توافد أبرز نجوم السينما والموسيقى وعالم الموضة على السجادة الحمراء في استعراض بصري لافت، يجمع بين التصميمات الجريئة والابتكار المفاهيمي في الأزياء، في وقت بات فيه الـ«ميت غالا» منصة سنوية لعرض الهوية الفنية للمصممين بقدر ما هو مناسبة اجتماعية عالمية.

ورغم البريق الإعلامي الكبير الذي أحاط بالحفل، فإن الحدث لم يمر من دون جدل واسع وردود فعل متباينة، امتدت من دوائر الموضة والثقافة إلى الصحافة المحلية والنقاشات الاجتماعية، ففي الوقت الذي احتفت وسائل الإعلام العالمية بالعرض البصري والإبداعي الذي شهده الحفل ظهرت أصوات ناقدة داخل نيويورك اعتبرت أن الحدث يعكس فجوة متزايدة بين النخبة الثقافية والواقع الاجتماعي للمدينة، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع التفاوت الاقتصادي.

عدد من الأصوات الثقافية المحلية أشار إلى أن الحدث، رغم تقديمه كاحتفال بالفن والموضة، بات يُنظر إليه أيضاً كعرض للنخبوية المفرطة والانفصال عن الواقع، حيث تُباع التذاكر بأسعار باهظة وتُمنح الدعوات لشخصيات مختارة من عالم المال والترفيه، ما يجعل الحدث بعيداً عن الجمهور العام رغم إقامته في مؤسسة ثقافية عامة.

من بين الإطلالات التي لفتت الانتباه، ظهرت الممثلة الأميركية، تشيس سوي وندرز، بإطلالة وُصفت بأنها تعكس روح الموضوع العام للحفل، حيث جمعت بين الطابع المعماري للأزياء والتجريب الفني في التفاصيل، في حضور عزز من مكانتها واحدة من الوجوه الصاعدة في السينما والموضة على السواء.

امتد الحدث ليشمل سلسلة من الإطلالات التي حملت توقيعات دور أزياء عالمية، حيث تنوعت التصاميم بين الفخامة الكلاسيكية والتجريد الفني، مع اعتماد كبير على الأقمشة غير التقليدية، والبنية النحتية للملابس، والإكسسوارات التي بدت أقرب إلى أعمال فنية قابلة للعرض داخل المتحف نفسه.

ويُعرف «ميت غالا»، الذي ينظم لصالح معهد الأزياء في المتحف، بأنه أكثر من مجرد حفل أزياء، إذ يمثل افتتاحاً سنوياً للمعرض الفني الرئيس لقسم الأزياء، حيث يتم اختيار موضوع مختلف كل عام يعكس تطور العلاقة بين الموضة والفن.

شهد الحفل أيضاً حضوراً مكثفاً لنجوم من هوليوود وصناعة الموسيقى، إلى جانب مصممين عالميين وشخصيات ثقافية بارزة، في مشهد يعكس التحول المستمر للموضة إلى لغة ثقافية عالمية تتجاوز حدود الصناعة التقليدية، لتصبح جزءاً من الخطاب الفني المعاصر.

صحف نيويورك المحلية تناولت الحدث من زوايا نقدية مختلفة، حيث ركز بعضها على المفارقة بين الفخامة البصرية التي ظهرت على السجادة الحمراء وبين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها عدد من سكان المدينة، واعتبرت هذه الصحف أن الحفل يعكس «عولمة الرفاهية»، حيث تتحول الموضة إلى مساحة استعراضية للنخبة أكثر من كونها حدثاً فنياً مفتوحاً.

في المقابل، دافعت أطراف أخرى في الصحافة الثقافية عن الحدث، معتبرة أن الحدث ليس مجرد مناسبة اجتماعية، بل منصة تمويل أساسية لدعم معهد الأزياء في المتحف، وأن عائداته تُستخدم في دعم المعارض والحفاظ على الأزياء التاريخية، ما يمنحه بعداً ثقافياً يتجاوز البعد الاستعراضي.

وركزت بعض الصحف أيضاً على الجانب البيئي، مشيرة إلى الانتقادات المتكررة المرتبطة بالبذخ الكبير في الملابس والإنتاج البصري للحفل، في وقت تتزايد الدعوات العالمية نحو الاستدامة في صناعة الموضة، ما فتح نقاشاً حول التناقض بين الخطاب البيئي لبعض المشاركين ومظاهر الاستهلاك الفاخر في الحدث نفسه.

ورغم هذا الجدل، بقيت التغطية الإعلامية العالمية طاغية على الطابع الاحتفالي، حيث استمرت الإطلالات في تصدر العناوين، بينما بقيت الأصوات المعارضة في إطار النقاش النقدي المحلي الذي يعكس الانقسام الدائم حول طبيعة الـ«ميت غالا»: هل هو احتفال فني عالمي أم عرض للنخبوية الثقافية المعاصرة.