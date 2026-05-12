جنوب إفريقيا للأزياء.. الموضة كخطاب ثقافي معرفي

شكّلت عروض موسم ربيع / صيف 2026 في مدينة جوهانسبرغ، محطة محورية جديدة في تطور المشهد الإبداعي للأزياء في جنوب إفريقيا، حيث جاءت العروض هذا العام أكثر نضجاً من حيث البناء المفاهيمي والاشتغال على الهوية البصرية، مع اتساع واضح في مساحة التجريب بين الخامات، والبنية الهندسية للقطع، وطريقة تقديم الأزياء كخطاب ثقافي معرفي متكامل وليس مجرد منتج موسمي.

واتسمت المجموعات بجرأة لافتة في التكوين البصري، حيث ركّز العرض على خطوط حادة وبنى تصميمية تميل إلى الطابع النحتي، مع استخدام خامات تعكس توازناً بين الفخامة والوظيفية. وبدت المجموعة كأنها تستكشف فكرة «القوة في الشكل»، عبر تصاميم تعتمد على القصّات المنظمة والتفكيك المدروس للكتل اللونية، بما يمنح القطع حضوراً أقرب إلى الفن التطبيقي داخل فضاء العرض.

ومن أفكار التصاميم التي لفتت الانتباه جاء استحضار الذاكرة الثقافية والحِرفية، حيث برزت في المجموعة تفاصيل دقيقة مستوحاة من تقنيات يدوية تقليدية، مع إدخالها ضمن سياق معاصر يعتمد على إعادة تشكيل التراث لا نقله حرفياً.

من الناحية الصناعية، يبرز أسبوع الموضة في جنوب إفريقيا اليوم كمنصة تتجاوز العرض التقليدي إلى كونه بنية متكاملة لصناعة الأزياء، حيث يجمع بين العروض، والتواصل التجاري، وبناء العلاقات بين المصممين ودور الإنتاج والمشترين الدوليين.

عكست دورة هذا الموسم اتجاهاً واضحاً نحو «تسييس الجماليات» بمعنى إعادة ربط الأزياء بالهوية والذاكرة والبيئة الاجتماعية، حيث لم تعد التصاميم تُقدَّم بوصفها منتجات للعرض فحسب، بل كوسيلة لإعادة تعريف العلاقة بين الجسد والهوية والثقافة.