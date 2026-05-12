3 أيام مع فنون الإتيكيت في دبي

أسدل الملتقى الخليجي للإتيكيت والبروتوكول الدولي 2026، الذي نظمه معهد بصمة للتدريب بالتعاون مع مؤسسة غبشة للفعاليات والتدريب، الستار، أول من أمس، على فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام في فندق كوبثورن دبي، وسط حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بفنون الإتيكيت والبروتوكول من مختلف دول الخليج والوطن العربي.

وشهد الملتقى، الذي أُقيم تحت شعار «هيبة القيادة.. صناعة التأثير»، مشاركة واسعة من المدربين والمتخصصين في مجالات الإتيكيت والبروتوكول والتنمية البشرية، إذ ناقش المشاركون عدداً من المحاور المتخصصة التي ركزت على تطوير مهارات الحضور المهني، وفنون التعامل الراقي، والبروتوكول المؤسسي، والهوية الخليجية في المراسم والاتصال الرسمي.

وتضمّن الحفل الختامي للملتقى تكريم عدد من الشخصيات الخليجية والعربية، بمنحهم «الوسام الخليجي للإتيكيت» تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة الثقافة والتدريب والتنمية البشرية، إضافة إلى تكريم المدربين والشركاء الذين أسهموا في نجاح الملتقى وخروجه بصورة متميّزة تليق بمكانته وأهدافه.