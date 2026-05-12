محمد الجناحي.. بصمة محفورة في ذاكرة الإمارات

يُعدّ الفنان الإماراتي الراحل، محمد الجناحي، من القامات الفنية التي ستظل بصماتها محفورة في وجدان الجمهور عبر سنوات طويلة، إذ إنه من جيل الروّاد والأوائل الذين أسسوا المشهد الدرامي الخليجي، حيث تميّزت مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود بالغزارة والتنوع، ليترك أعمالاً لن تنسى في ذاكرة الجمهور العربي، عبر العديد من الشخصيات التي جسّدها، وفي مقدمتها «ماكديت»، التي بات يعرفه بها المشاهد منذ أن قدمها في مسلسل «أشحفان»، لتتحول إلى جزء من ذاكرة مجتمع الخليج، ونموذج لقدرة الفن البسيط على أن يتوغل في كل بيت، وبين كل أسرة من دون مبالغة أو تكلف، فقط بأن يكون عاكساً لواقعه ومجتمعه الذي ينتمي إليه.

الصدق الذي اتسمت بها شخصية «ماكديت»، كان أهم ما تميّز به محمد الجناحي الذي وُلِد في عام 1940، عبر مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود تنوع فيها إنتاجه بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، فكان من الأوائل الذي شكّلوا ملامح التجربة الفنية في الدولة.

«أبو الفنون» كان النافذة الأولى التي أطل منها على الجمهور للمرة الأولى، عندما قدّم عملاً مسرحياً نظمه النادي الأهلي في أبوظبي عام 1967 بمناسبة عيد جلوس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بعدها شارك الجناحي في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحية كذلك في دول خليجية وعربية عدة، إضافة إلى الأعمال التلفزيونية في دولة الإمارات.

خلال مسيرته، قدّم الجناحي أكثر من 200 عمل تلفزيوني ما بين مسلسلات وحلقات وسهرات، كما عمل مخرجاً إذاعياً، ويُعدّ «الأب الروحي» للأعمال الإذاعية في أبوظبي، إذ قدّم أكثر من 400 عمل إذاعي، ومن أبرز الأعمال الفنية في مسيرته المسلسل الأشهر «أشحفان» الذي عُرِض في عام 1978، وشكّل فيه مع سلطان الشاعر (أشحفان)، ومحمد الدرواش (الكراني) مثلثاً كوميدياً هادفاً، وكان هذا العمل بمنزلة انطلاقة للجناحي ورفاقه، ولايزال يُبث ويحظى بمتابعة واسعة حتى يومنا هذا.

كذلك قدّم أعمالاً أخرى، منها: «أيام الشتات»، و«جواهر»، و«شمس القوايل»، و«صقر الجبل»، و«آن الأوان»، و«حريم بوهلال»، و«الشقيقان»، و«أيام الصبر»، و«أحلام السنين»، و«بوناصر وعياله»، و«أوراق سجينة»، و«القضاة في الإسلام».

أما آخر أعماله فكان «حاير طاير»، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي، بحلقات منفصلة، تناقش قضايا في المجتمع، وتوفي الجناحي في 2008 عن عمر يناهز الـ68 عاماً.

