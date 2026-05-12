من بوتسوانا إلى الهند.. إطلاق فهدين في البرية

أعلن رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، موهان ياداف، إطلاق فهدين (تشيتا) تم جلبهما من بوتسوانا إلى غابة مفتوحة في متنزه كونو الوطني، أمس، عقب إكمال فترة الحجر البيطري.

وقال رئيس الوزراء، بهذه المناسبة، إن إعادة إدخال الفهود التي يتم جلبها من نيجيريا وجنوب إفريقيا، والآن من بوتسوانا، تحقق نجاحاً متواصلاً، ونالت ماديا براديش شهرة على مستوى البلاد، بوصفها «ولاية الفهود»، بحسب موقع «برس تراست أوف إنديا» الهندي.

وأطلق رئيس الوزراء اثنتين من إناث الفهود في المتنزه الواقع على ضفاف نهر كونو، مسجلاً بذلك إنجازاً في إطار مشروع «الفهد» الطموح الذي أطلقته الهند.