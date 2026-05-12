جناح الإمارات في «إكسبو 2025» يكتب فصلاً جديداً بـ «الجريد»

أعلن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا - كانساي، مبادرة جديدة لإعادة الاستعانة بجريد النخيل، الذي استُخدم في تشكيل هوية الجناح الداخلية، لمصلحة بناء مركز مجتمعي لخدمة سكان مدينة «واجيما» في شبه جزيرة نوتو اليابانية، في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال التي تعرّضت لها المدينة عام 2024.

وجرى بعناية استخلاص جريد النخيل المستخدم في الجناح ومعالجته لتحويله إلى ألواح خشبية مضغوطة، لاستخدامها في بناء جدران المركز المجتمعي، كما سيتم استخدام الكميات المتبقية من بلاط أرضيات الجناح المصنوعة من مادة «دايت كريت» - وهي مادة مبتكرة طُوّرت في دولة الإمارات من نوى التمر المسحوق وجريد النخيل المُعاد توظيفه - في تنفيذ أعمال تبليط المشروع.

وشكّل جريد النخيل عنصراً محورياً في التصميم المعماري لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025، بما في ذلك أعمدة الجناح الـ90، في رؤية مبتكرة لإعادة توظيف المواد الإماراتية التقليدية، ارتكزت على دمج المواد المستخلصة من شجر النخيل في مفاهيم التصميم والهندسة الحديثة، وتُمثّل إعادة استخدامها في بناء المركز المجتمعي في «واجيما» ترجمةً عمليةً لهذا النهج.

وتُشكّل المبادرة فصلاً جديداً في مسيرة إرث جناح دولة الإمارات، وما يتركه من أثر ضمن مبادرات مجتمعية تتجاوز الإطار الزمني لمعرض «إكسبو 2025 أوساكا»، إذ أهدى الجناح أخيراً مظلّته الخشبية، التي شكّلت سابقاً نقطة استقبال رئيسة لملايين الزوّار، إلى محافظة توتوري، وأُعيد تركيبها في أحد متنزهات المدينة.

وقال سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، شهاب أحمد الفهيم: «تُمثّل هذه المبادرة امتداداً طبيعياً لمسيرة إرث جناح دولة الإمارات، في صيغة تجمع بين الغاية والتطبيق العملي على أرض الواقع، إذ تعكس نهجاً متكاملاً لا يختزل التصميم والابتكار المادي في إطار زمني مقيد بمدة الإكسبو، بل يرسخها قيمةً مستمرةً تتجدد في سياقات مختلفة. وفي هذا الإطار، يُسعدنا أن نرى مواد جناح دولة الإمارات تلبس ثوباً جديداً لدعم الجهود المجتمعية في مدينة واجيما».

