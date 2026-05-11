رئيس "إنفيديا": الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً واعدة للسباكين والكهربائيين والحرفيين

في الوقت الذي يسيطر فيه القلق على العديد من الخريجين الجامعيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبلهم المهني واحتمالية إلغائه لوظائفهم، وجه جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، رسالة طمأنة لافتة، مؤكداً أن هذه الثورة التكنولوجية تفتح أبواباً واسعة للوظائف الحرفية.

ووفقاً لتقرير لموقع "أكسيوس"، أكد جنسن هوانغ أن التوسع الهائل في هذه التكنولوجيا لن يقتصر على توفير الوظائف لمهندسي البرمجيات فحسب، بل سيخلق طلباً غير مسبوق على السباكين، والكهربائيين، وعمال البناء، ومختلف أصحاب المهن الحرفية.

وأوضح هوانغ، في خطاب ألقاه أمام آلاف الخريجين في جامعة "كارنيجي ميلون"، أن تأسيس البنية التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي يتطلب تشييد مصانع ضخمة لإنتاج الرقائق الذكية، ومراكز بيانات عملاقة، ومرافق تصنيع متطورة، وهو ما يعتمد بشكل أساسي وحيوي على الأيدي العاملة الماهرة من أصحاب المهن الحرفية واليدوية.

إعادة تصنيع أميركا بأيدي الحرفيين

واعتبر رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم، أن الحاجة الماسة لهذه التخصصات المهنية تمثل "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تصنيع أميركا واستعادة قدرتها التنافسية على البناء".

وفي الوقت الذي يسيطر فيه القلق على قطاع واسع من الشباب بشأن احتمالية استحواذ الذكاء الاصطناعي على وظائفهم، وضع هوانغ عمال الحديد والكهرباء والسباكة في قلب المشهد المستقبلي، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية التي لا غنى عنها لترجمة هذه التكنولوجيا من مجرد برمجيات إلى بنية تحتية ملموسة على أرض الواقع.