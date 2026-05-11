الأم شاهدت بصمت.. جدة تقتل حفيدتها بطريقة مفجعة

أدانت هيئة محلفين في ولاية لويزيانا الأميركية سيدة تبلغ من العمر 57 عامًا، بعد تورطها في وفاة حفيدتها البالغة من العمر أربع سنوات، إثر إجبارها على شرب كمية كبيرة من مشروب كحولي.

وبحسب ما نقلته صحيفة Daily Star، فإن الطفلة تشاينا ريكورد كانت قد تناولت رشفة من زجاجة كحول عثرت عليها داخل المطبخ، ما أثار غضب جدتها روكسانا ريكورد، التي قامت، وفق لائحة الاتهام، بإجبارها على الركوع ثم إرغامها على شرب ما تبقى من زجاجة كاملة من المشروب الكحولي سعة 750 ملليلترًا أمام والدتها.

وأفادت التحقيقات أن والدة الطفلة، البالغة من العمر 27 عامًا، كانت حاضرة أثناء الحادثة لكنها لم تتدخل لوقف ما جرى.

وعقب الواقعة، عُثر على الطفلة فاقدة للوعي داخل المنزل، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية أن نسبة الكحول في دمها كانت أعلى بنحو ثماني مرات من الحد المسموح به قانونيًا للبالغين في حالات القيادة، ما تسبب في وفاتها لاحقًا.

وخلال جلسات المحكمة، قالت الادعاء العام إن الجدة كانت تُعامل الطفلة بشكل مختلف عن بقية الأطفال في المنزل، مضيفة أنها "واصلت حياتها بشكل طبيعي بينما كانت حفيدتها تموت".

في المقابل، دفع محامي المتهمة بأن الوفاة كانت حادثًا غير مقصود، مؤكدًا أن موكلته حاولت إنعاش الطفلة بعد تدهور حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يرقى إلى جريمة قتل عمد.

وبينما وجهت في البداية تهمة القتل العمد للجدة، انتهت هيئة المحلفين إلى إدانتها بتهمة القتل غير العمد، في حين وُجهت اتهامات مماثلة إلى الأم، على أن تُستكمل محاكمتها في وقت لاحق.