حادث تصادم يترك دراجة نارية معلقة على عمود إشارة مرور

أفادت الشرطة الأميركية بنقل سائق دراجة نارية إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة إثر حادث تصادم وقع في مقاطعة كولومبيا؛ حيث علقت الدراجة النارية على عمود إشارة المرور فوق تقاطع مزدحم.

وذكرت شرطة دلتا أن عناصرها استُدعوا عند تقاطع الجادة 72 والجادة 120، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة.

وأوضحت الشرطة - وفقاً لمحطة «سي بي سي» - أن سائق الدراجة النارية أصيب بجروح خطيرة لكنها لا تُهدد حياته، بينما لم يُصب سائق السيارة بأذى.

وتُظهر صور ومقاطع فيديو متداولة على الإنترنت الدراجة النارية معلقة فوق الطريق من عمود إشارة مرور علوي عقب الحادث.

واجتذب المشهد غير المألوف حشوداً من الناس، الذين سارع الكثير منهم إلى إخراج هواتفهم لتصوير الحادث، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول إنزال الدراجة.

وقال ويليام تشان، أحد السكان، الذي صادف الحادث «لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، كأنني أشاهد فيلماً». وأضاف أنه بعد أن رأى سيارة متضررة في منتصف التقاطع، بدأ يبحث عن السيارة الأخرى المتورطة في الحادث.

وتابع: «كنت أنظر إلى الأسفل، ثم رفعت نظري لأجد الدراجة النارية في الأعلى - أمرٌ غريب حقاً».

وعملت فرق الإنقاذ على إزالة الدراجة النارية المعلقة من إشارة المرور العلوية.

