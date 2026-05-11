الذكاء الاصطناعي يكتب 60% من أكواد «إير بي إن بي»

خصصت شركة منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت «إير بي إن بي» جزءاً كبيراً من مؤتمر إعلان أرباح الربع الأول من العام الجاري، للحديث عن كيفية استخدامها أدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة ودعم العملاء والبحث، وقالت المنصة إن 60% من شفرة برامجها التي طورها مهندسوها، خلال الربع الأول، تمت كتابتها بوساطة أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوافق مع بيانات شركات تكنولوجيا أخرى، أشارت جميعها إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البرمجة لديها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إير بي إن بي»، برايان تشيسكي، إن الشركة تجد الذكاء الاصطناعي مفيداً بشكل خاص في بناء أدوات لشركائها في واجهة برمجة التطبيقات «إيه.بي.آي»، الذين يديرون عقاراتهم باستخدام برامج مختلفة.

وأضاف: «يوفر الذكاء الاصطناعي قدرة هائلة على التطوير، فبدلاً من الحاجة إلى فريق من 20 مهندساً، يمكن للمهندس الواحد الآن تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي للقيام بالكثير من العمل تحت إشرافه، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على تطوير المزيد من البرامج لمصلحة شركاء واجهة برمجة التطبيقات، ما يتيح إنجازاً سريعاً للعمل الذي لم تكن لدينا موارد كافية لأدائه في السابق».