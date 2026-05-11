ليلة استثنائية في دبي أوبرا.. الأوركسترا والحضور بصوتٍ واحد: «حصّنتك يا وطن»

في أمسية استثنائية شهدت حضوراً جماهيرياً، وتفاعلاً كبيراً، أحيت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفلاً بعنوان «حصّنتك يا وطن»، على مسرح دبي أوبرا، وشهد حضوراً حاشداً، وتضمن تقديم أغنيات ارتبطت بذاكرة أجيال مختلفة ضمن أمسية تحتفي بالموسيقى والثقافة والهوية الوطنية.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور الذي شارك الأوركسترا، والكورال التابع لها، في غناء مجموعة من أبرز الأغاني الوطنية الإماراتية، ما أضفى على الأمسية أجواءً من التفاعل والمشاركة الجماعية.

وتضمنت أبرز محطات الحفل، فقرة للنجم الإماراتي، حسين الجسمي، قدم خلالها أغنية «الصقور المخلصين».

وشملت فقرات الحفل تقديم أغنية «رجال والله رجال»، وهي قصيدة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكريماً للأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن «أمسية (حصنتك يا وطن) شكّلت تحية صادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، تزامناً مع الذكرى الـ50 لتوحيد قواتنا المسلحة»، مضيفة أن انضمام حسين الجسمي إلى الأوركسترا أضفى على المسرح بُعداً فنياً مميزاً، جعل من هذه اللحظة أكثر قرباً وتأثيراً لدى الجمهور.

وأشارت إلى أن مشهد غناء الحضور بصوتٍ واحد مع الأوركسترا، كان من أكثر اللحظات قوةً خلال الأمسية، لما حمله من مشاعر فخر وانتماء ووحدة.

وأوضحت أن الأوركسترا الوطنية تسعى من خلال هذه الأعمال إلى إعادة تقديم الأغاني الوطنية بقالب أوركسترالي معاصر، تتحول فيه الموسيقى إلى مساحة تجمع الناس وتعبّر عن مشاعرهم الوطنية، لافتة إلى أن الموسيقى كانت دائماً جزءاً من ذاكرة الإمارات، تحمل معاني الانتماء والصمود، وتعكس روح التماسك والتكاتف التي تميّز المجتمع الإماراتي في الظروف المختلفة.

من جانبه، قال الجسمي: «يسرّني أن أكون هنا هذه الليلة مع الأوركسترا الوطنية للدولة في حفل (حصنتك يا وطن) هذه الليلة الاستثنائية التي تعبّر عن الصمود والفخر بالوطن. ويعبّر الحفل عن إيمان أمة راسخة تقدر دور الفنون والثقافة في التعبير عن الهوية والانتماء، وأتشرف بأن أكون بين صفوف هذه المؤسسة الوطنية الثقافية المتميزة».

باقة أغنيات

تضمّن برنامج حفل «حصنتك يا وطن»، الذي استضافته دبي أوبرا، باقة مختارة من الأعمال الموسيقية الوطنية المعروفة، التي تمتد من سبعينات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر، بما في ذلك أغنيات تشكل جزءاً أصيلاً من النسيج الثقافي لدولة الإمارات، مثل: «دار زايد»، و«سوف نحمي الاتحاد»، و«خصيم الدار».

