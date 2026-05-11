إذاعة «نور دبي».. 20 عاماً من ملامسة قلوب المستمعين

تحتفل إذاعة نور دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بمرور 20 عاماً على انطلاقها، في محطة تجسد مسيرتها الحافلة بالعطاء، ودورها المتواصل في تقديم محتوى يعكس قِيَم المجتمع وتطلعاته، ويسهم في الارتقاء بالوعي وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء، وهو ما ينسجم مع توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تعزيز حضورها في الساحة المحلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى.

ومنذ تأسيسها في 2006، استطاعت الإذاعة أن تلامس تفاصيل الحياة اليومية للجمهور، بفضل خريطتها البرامجية المتكاملة التي تمزج بين البعدين الثقافي والاجتماعي، وتستند إلى معايير الإعلام الهادف، مستحضرةً الحكمة والمعرفة في تناول مختلف القضايا اليومية، كما تُبرز أصالة المجتمع الإماراتي وثقافته وعاداته وتقاليده، وتقدم صورة مشرقة عن دبي وإنجازاتها، ما رسّخ حضورها منبراً إعلامياً مرموقاً يجمع بين الوسطية في الفكر والاعتدال في الطرح، ويعكس حيوية المشهد الإعلامي المحلي.

وفي ظل التطور المتسارع في أدوات الإعلام وتنوع منصاته، نجحت «نور دبي» في تطوير أدواتها ومواكبة هذه التحولات دون أن تفقد هويتها أو تتخلى عن رسالتها الأساسية المتمثلة في تقديم محتوى يعزز القيم، ويلبي متطلبات كل شرائح المجتمع، وهو ما يتجلى في باقة برامجها المتنوعة التي تشكّل جسراً للتواصل مع الجمهور.

وعلى مدار 20 عاماً، لم يتوقف أثير «نور دبي»، التي تقدم أكثر من 10 ساعات من البث المباشر يومياً، ما مكّنها من إنتاج ما يزيد على 15 ألفاً و900 حلقة من المحتوى الهادف. وتتميّز الإذاعة بثراء دورتها البرامجية التي تضم باقة من البرامج المباشرة والتفاعلية، المصممة لتلبية احتياجات المستمعين وأذواقهم. وفي مقدمة هذه البرامج، يبرز «البث المباشر»، مع الإعلامي راشد الخرجي، وقدّم على مدار عقدين ما يفوق 4500 حلقة، و«دليل الأعمال» الذي تقدمه ميرهان الدسوقي، و«بلسم» الذي وصل عدد حلقاته إلى 3400 حلقة، ويقدِّم من خلاله الدكتور بسام درويش محتوى صحياً متنوعاً.

كما يُطل كفاح الكعبي عبر «روحك رياضية»، وتخطّى رصيده 4500 حلقة، فيما يبرز الدكتور خالد العنبري ببرنامج «أحلام سعيدة»، ويستضيف «أثير المحبة» نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية، ويستعرض المحامي عيسى بن حيدر في «روح القانون» أبرز التشريعات والقوانين المستحدثة في الدولة. ويواصل الدكتور جاسم ميرزا تقديم «لمن يهمه الأمر»، وبلغ عدد حلقاته أكثر من 800 حلقة، ويقدم أحمد عبدالكريم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية»، فيما سجّل «السالفة وما فيها» أكثر من 2700 حلقة، يناقش خلالها أحمد الكعبي قضايا اجتماعية متنوعة، وحكايات واقعية نابعة من قلب المجتمع المحلي.

وتواصل الإذاعة تقديم محتوى إنساني ومجتمعي يعكس التزامها بدعم العمل الخيري وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال مجموعة من البرامج، من بينها «دروب العطاء» المقدم برعاية جمعية دبي الخيرية، كما يطل خليفة الفلاسي وعلي الكندي عبر برنامج «الناس للناس» بالتعاون مع «تداوي» وبرعاية جمعية بيت الخير، فيما يقدم أيوب يوسف برنامج «إمارات الخير» برعاية جمعية دار البر، ويطل يوسف الحمادي ومحمد الملا عبر برنامج «الناس للناس» برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، إلى جانب برنامج «حق معلوم»، الذي يُبث بالتعاون مع جمعية بيت الخير، ويسلط الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في المجتمع.

من جهته، قال مدير إدارة الإذاعات في «دبي للإعلام»، محسن حسن: «إن هذه المناسبة تمثل محطة نوعية في مسيرة (نور دبي)، وتُبرز دورها في بناء وعي المجتمع، وتعكس ثقة الجمهور بها واستمرارية تأثيرها في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي»، مضيفاً: «لم تتوقف الإذاعة على مدار 20 عاماً عن خدمة المجتمع، ونجحت خلالها في تقديم نموذج إعلامي مميز يجمع بين الرسالة والمهنية، واستطاعت عبر برامجها وفواصلها أن تكون قريبة من الناس، وتواكب اهتماماتهم، وتُعبّر عن قضاياهم، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال محتواها المتوازن»، وتابع: «تمثل هذه المناسبة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير، تواصل فيها (دبي للإعلام) تطوير محتوى الإذاعة، وتعزيز حضورها عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توسيع نطاق التأثير والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر: «نعتز بشراكتنا مع إذاعة (نور دبي)، التي تشكل نموذجاً للإعلام المسؤول، بفضل ما تقدمه من محتوى هادف وبرامج نوعية تلامس مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية والصحية، وتعزيز جودة الحياة عبر نشر ثقافة الوقاية والصحة المجتمعية. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون، بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة».

أما الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، فقال: «رسخت الإذاعة مكانتها عبر مسيرة إعلامية رائدة جعلت منها منصة قريبة من الناس، ومنبراً يعكس قيم الدولة وهويتها الثقافية والإنسانية، ومثّل تعاوننا معها تجربة إعلامية ومجتمعية ثرية، لمسنا خلالها دورها الفاعل في تنمية الوعي وتعزيز قيم التواصل والمسؤولية، ما أسهم في دعم المبادرات الوطنية والإنسانية، والوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع بمحتوى هادف ومؤثر».

من ناحيته، هنأ الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، عبدالله زايد الفلاسي، إذاعة نور دبي، مشيداً بما قدمته على مدى 20 عاماً من محتوى هادف أسهم في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية ودعم المبادرات الخيرية، ولفت إلى أن برنامج «إمارات الخير»، الذي يُبث برعاية الجمعية، يُعد تجربة إعلامية وإنسانية رائدة تُسهم في تسليط الضوء على الحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية، وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل لدى أفراد المجتمع.

في حين قال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك: «شكل انطلاق (نور دبي) علامة فارقة في مسيرة العمل الإذاعي المحلي، ونجحت على مدار 20 عاماً في تحقيق نتائج متميزة جعلتها من أكثر الإذاعات إقبالاً واستماعاً لدى الجمهور»، وعبّر عن اعتزازه بالشراكة مع الإذاعة عبر برامج ومبادرات إنسانية عدة، من أبرزها «الناس للناس»، الذي يُسهم في دعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة أو علاج للحالات المرضية الحرجة.

بدورها، هنّأت أمل عبدالرحمن السركال، من بنك الإمارات دبي الوطني، «نور دبي» بمناسبة عامها الـ20، متوجهةً بجزيل الشكر والتقدير إلى طاقم الإذاعة على جهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع، وتقديم محتوى هادف يسلط الضوء على قضايا الوطن والأسرة.

من ناحيته، أكد رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، أن إذاعة نور دبي، منذ انطلاقتها، تحولت إلى منبر للتوعية ونشر الثقافة وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة، وتمكنت من ملامسة قلوب المستمعين بفضل محتواها ورسالتها الإعلامية الهادفة، وقال: «كانت تجربتي في التعاون مع الإذاعة مميزة وثرية، بفضل ما تتمتع به من مهنية عالية وطرح متوازن وحرص دائم على خدمة المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية»، معبّراً عن اعتزازه بتعاون جامعة دبي مع الإذاعة في مجالات التعليم والبحث العلمي، ما أسهم في نشر المعرفة وتعزيز مفاهيم الإيجابية والتسامح في المجتمع.

مساحة مفتوحة للحوار

تمكنت إذاعة «نور دبي»، على مدار عقدين، من ترسيخ حضورها مساحةً مفتوحة للحوار، ومنبراً للرؤية الاجتماعية التي تتسع لتشمل مختلف الموضوعات المجتمعية والدينية والرياضية والاقتصادية والتربوية، وكذلك قضايا الشباب والمرأة والصحة وأسلوب الحياة، إلى جانب العمل الإنساني والخيري، مقدّمةً ذلك ضمن إطار يعكس وعياً بأهمية الإعلام، ودوره في بناء الإنسان، وتعزيز جودة حياته.

• 2006 انطلق أثير الإذاعة للمرة الأولى.

• 15900 حلقة من المحتوى الهادف.

• 4500 حلقة من «البث المباشر».

• 3400 حلقة من برنامج «بلسم».