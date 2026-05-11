مطعم في كيوتو يحوز 3 نجوم «ميشلان»

منح «دليل ميشلان» للمطاعم في كيوتو وأوساكا بغرب اليابان، هذا العام، أعلى تصنيف بواقع ثلاث نجوم لمطعم «مياماسو»، وهو مطعم ياباني يوجد في كيوتو، ويشتهر بأطباقه التي تعتمد على الأعشاب البرية.

وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأن هذه هي المرة الأولى، منذ ستة أعوام، التي يحصل مطعم في المنطقة على تصنيف ثلاث نجوم، وتمت ترقية «مياماسو» من نجمتين إلى ثلاث، لينضم بذلك إلى خمسة مطاعم أخرى حاصلة على ثلاث نجوم في كيوتو، وثلاثة في أوساكا.

يشار إلى أن مطعمَي «هيوتي» و«كيكونوي هونتين»، وكلاهما في كيوتو، حصلا على ثلاث نجوم في دليل هذا العام للسنة الـ17على التوالي.