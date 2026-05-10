سجن أم وشمت ابنها البالغ من العمر 22 شهراً

أُلقي القبض على امرأة في أميركا بتهمة وشم طفل صغير، مما عرضها لتهمة الإساءة للأطفال. وبحسب وثائق المحكمة، استُدعيت قوات إنفاذ القانون في مقاطعة أدير (ولاية كنتاكي) للتحقيق في بلاغ إساءة معاملة طفل في منزل بمدينة كولومبيا.

وعند استجواب بروك ماكدانيال، البالغة من العمر 27 عاماً، سألتها الشرطة عما إذا كانت قد وشمّت ذراع الطفل البالغ من العمر 22 شهراً. فأكدت أنها فعلت ذلك أثناء وشمها لساقها، حين اقترب الطفل ورفع ذراعه أمام جهاز الوشم.

لكن الشرطة أفادت بوجود وشم أسود صغير على ساعد الطفل الأيمن، مع احمرار حول المنطقة. وأكد عدد من الشهود وفقا لمحطة WKYT في مكان الحادث أن ماكدانيال هي من وشمّت الطفل.

وأُلقي القبض على ماكدانيال، واقتيدت إلى السجن، ووُجهت إليها تهمة الاعتداء من الدرجة الرابعة - إساءة معاملة الأطفال. وهي محتجزة حالياً في سجن مقاطعة أدير الإقليمي بكفالة نقدية قدرها 5000 دولار.