بعد فصله من العمل.. موظف سابق في مطعم وجبات سريعة متهم بسرقة مبلغ كبير

اتُهم موظف سابق في سلسلة مطاعم سريعة بأميركا بسرقة أكثر من 80 ألف دولار أميركي عبر عملية احتيال بعد فصله من العمل، وفقاً لما أفادت به الشرطة.

وقالت شرطة غرايبفاين إن التحقيق بدأ في نوفمبر 2025 بعد أن أبلغ مالك أحد فروع تشيك - فيل - إيه المحلية عن عملية سرقة.

وتمكن المحققون، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، من تحديد هوية المشتبه به، وهو كيشون جونز، الموظف السابق الذي فُصل من العمل قبل نحو شهر.

وأوضحت الشرطة - وفقاً لـ«فوكس نيوز» - أن التسجيلات تُظهر جونز خلف المنضدة دون تصريح، حيث يُزعم أنه استخدم جهاز تسجيل المطعم لتسجيل نحو 800 طلب من أطباق المعكرونة والجبن، ثم أصدر عمليات استرداد الأموال إلى بطاقاته الائتمانية الشخصية.

وأفادت الشرطة بأن جونز أفلت من التوقيف، على الرغم من محاولات عديدة للعثور عليه. وأُلقي القبض عليه في 17 أبريل الماضي، بمساعدة من فرقة العمل المعنية بملاحقة الهاربين التابعة لمكتب المدعي العام في تكساس وقسم شرطة فورت وورث. ويواجه جونز تهماً تتعلق بسرقة الممتلكات وغسل الأموال ومقاومة الاعتقال، بحسب الشرطة.