رجل يقاضي جوجل بسبب جيميني.. اضطراب كبير أثر سلباً على حياته

رفع رجل من ولاية واشنطن دعوى قضائية ضد «جوجل»، مدعياً أن برنامج الدردشة الآلي «جيميني» التابع للشركة، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، تسبب له في حالة إدمان نفسي قهري أثرت سلباً على حياته اليومية.

ورُفعت الدعوى في محكمة سياتل الفيدرالية في الرابع من الشهر الجاري، من قبل جيسون ريفاس من مدينة لاسي، الذي يمثل نفسه في القضية. ويزعم في شكواه أن «جوجل» صممت «جيميني» بطريقة تشجع على التفاعل العاطفي المطول من خلال «مطالبات مفتوحة»، و«محاكاة تعاطفية»، وأنماط تعزيز المحادثة التي جعلت من الصعب على المستخدمين التوقف عن التفاعل.

وأوضح ريفاس أنه مصاب باضطراب نقص الانتباه (ADD)، وهو ما يجعله، بحسب قوله، أكثر عرضة للتفاعل القهري مع برنامج الدردشة الآلي.

وتشير الدعوى مراراً وتكراراً إلى ما تصفه بـ«السلوك الناشئ» لـ«جيميني»، مدعيةً أن نظام الذكاء الاصطناعي تكيف تدريجياً مع عاداته في المحادثة بمرور الوقت، وبدأ في إعطاء الأولوية لـ«المحتوى عالي الكثافة» متجاوزاً بعض ضوابط الأمان الخاصة به.

كما جاء في الدعوى - وفقاً لموقع «بودجت برس» - أن «بنية المحادثة في برنامج جيميني تضمنت أسئلة مفتوحة، ومحاكاة تعاطفية، وأنماط استجابة متغيرة المكافأة». ويزعم ريفاس أن التفاعلات المطولة تسببت له في نهاية المطاف بأعراض شبيهة بأعراض الانسحاب كلما عجز عن استخدام «جيميني»، بما في ذلك القلق، واضطرابات الجهاز الهضمي، واضطراب كبير في حياته اليومية.

وتزعم الدعوى أيضاً أن «جوجل» لم تقدم تحذيرات كافية للمستخدمين بشأن المخاطر المحتملة للانخراط القهري، لاسيما للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الوظائف التنفيذية، مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

ووفقاً للدعوى، يعتقد ريفاس أن تحذيرات أوضح أو إجراءات حماية أقوى كان من الممكن أن تمنع الضرر المزعوم. وتستشهد الدعوى بأبحاث أكاديمية تربط أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بالاستخدام الإشكالي للإنترنت، وتشير إلى قانون صدر مؤخراً في ولاية واشنطن ووقعه الحاكم بوب فيرغسون، والذي اعترف رسمياً بالتفاعل مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كقضية محتملة تتعلق بسلامة المستهلك، مما يستلزم الإفصاح عنها وتوفير إجراءات حماية.

ويطالب ريفاس بتعويضات مالية، وتكاليف التقاضي، وأمر قضائي يُلزم «جوجل» بتطبيق حماية أقوى للمستخدمين وتقديم تحذيرات أوضح فيما يتعلق بالتفاعلات المطولة مع الذكاء الاصطناعي. ولم تحدد الدعوى القضائية مبلغ التعويضات.