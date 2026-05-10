بوني تايلور في غيبوبة اصطناعية بعد جراحة طارئة

تعاني المغنية البريطانية بوني تايلور (74 عاماً) وعكة صحية خطرة، حيث تم إخضاعها لغيبوبة اصطناعية في البرتغال، وذلك أثناء تعافيها من عملية جراحية طارئة لعلاج ثقب في الأمعاء. وأكد بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أول من أمس، أنه تم اللجوء للغيبوبة الاصطناعية «لمساعدتها على التعافي». وكانت تايلور قد خضعت للعملية الجراحية في مستشفى بمدينة فارو جنوب البرتغال. وبحسب صحيفتي «بوبليكو» و«كورييو دا مانها»، البرتغاليتين، جرت العملية بنجاح، وكانت المغنية في طريقها للتعافي، لكن حالتها تدهورت لاحقاً بسبب إصابتها بعدوى. وكانت تايلور تعتزم إحياء سلسلة من الحفلات الموسيقية في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.