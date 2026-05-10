فرقة «ميامي» في دبي بحلة جديدة.. عرض يليق بمدينة الفعاليات العالمية

تجربة سردية وبصرية متكاملة، تمزج بين الأداء الحي، والمسرح والتكنولوجيا، والموسيقى الأوركسترالية والتفاعل الجماهيري، ستقدمها فرقة ميامي على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي خلال أغسطس المقبل، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026»، في عمل يحمل عنوان: «ميامي شو»، ويتميز بأنه ليس حفلاً غنائياً بالمعنى التقليدي، بل هو عرض موسيقي مسرحي غامر يعيد تقديم إرث «ميامي» في صيغة غير مسبوقة على مستوى العروض العربية.

وفي هذا الإنتاج الذي يقدم بتنظيم مشترك بين «الجابرية الحرة»، و«القيصر للفعاليات»، لن يكتفي الجمهور بالمشاهدة، بل سيكون جزءاً من الحكاية ليختبر رحلة من العمر تروي قصصاً سمعية وبصرية خيالية عن الفرقة الخليجية الشهيرة.

وعن تقديم إرث «ميامي» ضمن العرض بحلّته الإنتاجية الجديدة، والموازنة بين الحفاظ على النوستالجيا التي يحبها الجمهور، وصياغة هذا الإرث بلغة معاصرة، قال عضو الفرقة الفنان خالد لـ«الإمارات اليوم»: «يستند (ميامي شو) إلى أغاني (ميامي) ويضخمها بدلاً من أن يعيد تقديمها، كما أن التفاعل مع الجمهور خلال العرض سيحاكي العلاقة بيننا وبينه، والتي امتدّت عبر السنوات، فالأغنيات تقدم على المسرح مصاحبة بفرقة ضخمة مكونة من 33 عازفاً، تعزز موسيقى الفرقة وتقدمها بزخم وتوزيع يقارب الأغنيات الأصلية في ألبومات (ميامي)، كما أن الاستعراض والمواد المرئية جميعها تحاكي مشاعر وذكريات جمهور الفرقة».

وحول مدى إمكانية أن يغيّر تفاعل الجمهور من معنى العرض، أكد خالد أن أغنيات الفرقة تشكل حالة جماعية يتشارك فيها الجمهور، ويشعر بالقرب من «ميامي»، لذلك تم العمل على أن يكون العرض مبنياً على هذه العلاقة، معتبراً أنه على مر السنوات كان الجمهور هو العنصر الأساسي في حفلات الفرقة، لأنه يمثل الروح الحقيقية التي تحدد معنى ومتعة كل حفلة. وأضاف «أنتظر مشاركة جمهور دبي هذه التجربة للمرة الأولى بفارغ الصبر».

علاقة خاصة جداً

وسيُقدم العرض على مسرح كوكاكولا أرينا، ما يجعله ملزماً بمعايير عالمية، وفق عضو الفرقة الفنان مشعل، الذي اعتبر أن الإنتاجات العربية لا ينقصها أي معايير لتكون بمصاف الإنتاجات العالمية، مشيراً إلى أن «ميامي شو» يُشكّل مثالاً حياً على ذلك، «حيث إن فريق عمل كويتياً - عربياً استطاع أن يبتكر عرضاً حافظ على استمراريته وعلى جذبه للجمهور والإقبال الكبير لثلاث سنوات»، آملاً أن يكون هذا العرض بداية لإنتاجات عربية تصل إلى العالمية.

ورأى مشعل أن وجود الفرقة في دبي أحد أهم المدن العالمية ليس إلا خطوة في هذا الاتجاه، لافتاً إلى علاقة الفرقة الخاصة جداً مع الإمارات وجمهورها، والتي وصفها بالممتدة والوثيقة، وهذا ما سيدفع إلى تقديم عرض يتحلى بخصوصية من حيث الأغاني التي ستقدم، وكذلك التفاعل معها، مؤكداً أنه لطالما كان حلمهم تقديم تجربة توازي حجم محبتهم للفرقة، و«ميامي شو» هو التعبير الأصدق عن هذا الحلم على المسرح. وشدد على أن «ميامي شو دبي» سيكون فيه الجمهور هو الموجه للعرض، وسيختار الأغنيات والأزياء والإضاءة، لأنه لن يكون استعراضاً غنائياً فحسب، بل عرضاً تفاعلياً حقيقياً.

تجارب مميزة

ويفتح عرض دبي لـ«ميامي شو»، الباب أمام مرحلة جديدة من توسع المشروع نحو أسواق إقليمية وعالمية. وفي هذا الإطار قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة: «نحرص في مفاجآت صيف دبي على تقديم تجارب ترفيهية جديدة ومميزة تثري أجندة الفعاليات في المدينة، وتجعل صيف دبي أكثر حيوية ومتعة للمقيمين والزوار، ويسعدنا أن نرحب بـ(ميامي شو) لأول مرة في دولة الإمارات، ليقدم لجمهور دبي عرضاً غامراً يجمع بين الإبداع العربي والإنتاج العالمي، والموسيقى والمسرح والتفاعل الحي في ليلة استثنائية ضمن أجندة فعاليات المدينة».

من ناحيته، قال مؤسس شركة القيصر للفعاليات، عبدالرحمن الطنيجي: «فخورون بتقديم (ميامي شو) الإنتاج الاستثنائي في دبي، المدينة التي باتت تحتضن أكبر الفعاليات العالمية، فهو ليس مجرد حدث فني، بل تجربة ترفيهية متكاملة تليق بجمهور المنطقة».

فيما أكد المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لـ«الجابرية الحرة»، علي النصف، أن النجاح الذي حققه العرض في الجولات السابقة، يؤكد على استعداد الجمهور لتجارب أكثر جرأة وابتكاراً.

أول ظهور خارجي

تمثل محطة دبي أول ظهور خارجي للنسخة الحالية والمتطورة من «ميامي شو»، بحُلّته الإنتاجية الجديدة، ويُشكّل العرض تجربة بصرية متعددة الأبعاد، إذ لعب كل من النجمين خالد ومشعل، نجمَي فرقة ميامي، دوراً محورياً في الارتقاء بـ«ميامي شو» إلى مستوى عالمي من خلال حضورهما المسرحي الاستثنائي وأدائهما الآسر وتفاعلهما مع الجمهور.

ويضيف الفنان الكويتي محمد الحملي، الذي يتولى دور الراوي والمحرك الدرامي للعرض، لمسة مميزة، إذ ينخرط الحضور في سلسلة من اللحظات التفاعلية الحية التي تؤثر مباشرة في تسلسل التجربة، ليصبح كل عرض نسخة فريدة بذاتها.