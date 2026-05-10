بيلي آيليش: متحمسة للتقدم في العمر بلا تجميل أو فيلر

كشفت المغنية بيلي آيليش (24 عاماً) عن أنها لا تنوي الخضوع لعمليات تجميل أو حقن الفيلر، وأنها تتطلع بشغف إلى التقدم في السن بشكل طبيعي دون أي تدخل.

وقالت بيلي خلال مقابلة مع برنامج «Good Hang With Amy Poehler» أخيراً: «متحمسة جداً للتقدم في السن، ومتحمسة جداً لأن يتقدم وجهي وجسمي في السن دون أن يتغيرا». وأشارت الفائزة بتسع جوائز غرامي إلى أطفالها المستقبليين باعتبارهم السبب الرئيس وراء نيتها تجنب عمليات التجميل، مضيفة: «أريد أن ينظر إليّ أطفالي وأن يكون وجهي مثل وجوههم، وليس نسخة مشوهة مما يحدث الآن».

وتحدثت عن كيفية تغير نظرتها لنفسها منذ سنوات مراهقتها: «لم أتخيل يوماً أنني سأتجاوز مرحلة المراهقة. أتذكر عندما كنت في الـ17 من عمري، كنت أقول لنفسي: حسناً، سأبقى على حالي إلى الأبد. ومن الواضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة».

ويمثل موقفها الحالي صقلاً لآراء شاركتها عام 2021، حين صرّحت لصحيفة «الغارديان» بأن عمليات التجميل بحد ذاتها ليست هي المشكلة، لكن ما رفضته بشدة آنذاك هو إنكار ذلك.