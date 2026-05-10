إبداع الإمارات يخاطب العالم من قلب «بينالي البندقية»

بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ61 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، فتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أبوابه، أمس، لاستقبال الزوار (بعد الافتتاح التمهيدي من السادس إلى الثامن من الشهر الجاري) في معرضه الجديد بعنوان «وشوشة» الذي يقوده فريق تقييم فني متميز، يضم بانة قَطّان وتالا نصّار، ويجمع أعمال ستة فنانين، هم: آلاء إدريس، وميس البيك، وجواد المالحي، وفرح القاسمي، ولمياء قرقاش، وتاوس ماخاتشيفا.

وقالت مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات، ليلى بن بريك: «مع فتح أبوابنا للترحيب بالزوار في البندقية، يمثل معرض (وشوشة) دعوة عالمية للإنصات إلى ذاكرة مجتمع الإمارات المبدع. نحن لا نقدم مجرد أعمال فنية، بل نستعرض رحلة مجتمع نجح في صون هويته وتاريخه الشفوي، وسط تحولات تكنولوجية ومعمارية مذهلة. فخرنا اليوم مضاعف بالاحتفاء بستة فنانين يجسدون عمق ممارساتنا الثقافية، ومن بينهم مبدعات انطلقن من برنامجنا التدريبي ليخاطبن العالم اليوم من قلب البندقية».

وأضافت أن زيارة جناح الإمارات هذا العام ليست مجرد جولة فنية، بل هي انغماس في «بنية اجتماعية» صلبة تفرز الأصوات، وتميز الحقائق وسط ضجيج العالم.

ودعا الجناح الوطني لخوض هذه التجربة الفريدة في مدينة البندقية ومتابعة أخبار هذا الإبداع عبر منصاته، حيث يظل صوت دولة الإمارات دائماً هو صوت العقل، والوحدة، والابتكار الذي يسكن قلب العالم.

وعدد الجناح أبرز 10 أسباب تجعل من معرض «وشوشة» محطة مُلهمة لا تُفوت، هي:

★ اكتشاف مفهوم «وشوشة»: استكشاف الأصوات الخافتة التي تقع على عتبة السمع كبوابة لتعزيز مكانة الهوية الوطنية والقصص التي لم تروَ عن دولة الإمارات.

★ مواجهة «وسواس» الوجود المعاصر: تقدم آلاء إدريس منحوتات خشبية مزودة بعيون إلكترونية (أنيماترونكس) تدور بشكل غير متزامن، مع مشهد صوتي من الضجيج الأبيض، لتمثيل حالات الماضي والحاضر والمستقبل في ظل مكننة الحياة المعاصرة.

★ رؤية «بصمة الصوت»: تقدم ميس البيك تجربة بصرية مميزة عبر منحوتات زجاجية شُكلت عن طريق قولبة جوف فمها أثناء محاولة النطق بعبارات مثل «كن فيكون» و«أنا لغتي»، محولةً اللغة المنطوقة إلى مادة ملموسة.

★ الاستماع إلى «ذاكرة القدس» الحية: يتيح تركيب جواد المالحي فرصة نادرة للإنصات إلى تسجيلات لرجال في السبعينات يروون طقوس «حمّام العين» في القدس الشرقية، ما يعيد بناء فضاءات جماعية لم تعد قائمة في سياقها الأصلي.

★ اكتشاف طرق التواصل القديمة والحديثة: يستعرض فيديو فرح القاسمي وسائل تجاوز عوائق التواصل، من استخدام الحمام الزاجل تاريخياً إلى فن «النَّدبة» التقليدي لقبائل الشحوح، وصولاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة.

★ تأمل «فضاءات الضيافة» الإماراتية: تأخذ صور لمياء قرقاش المتلقي في رحلة لتوثيق «المجالس» المتنوعة، من الفخمة إلى المتواضعة، كاشفةً عن كيفية تجسيد الذاكرة والممارسات الاجتماعية في هذه الفضاءات البدويّة الأصيلة.

★ استكشاف «النميمة» كفن أدائي: تمنح أعمال تاوس ماخاتشيفا فرصة فريدة لتأمل فكرة «استقلاب النميمة» وتحولها إلى حركة وكلام من خلال أداء ممتد وأزياء صُممت خصيصاً لبينالي الرقص المعاصر «دانزا» 2026. إضافة إلى «مكبّرات صوت مطبوعة بتقنية ثلاثيّة الأبعاد»، وهو تركيب فنّي يشمل على 52 مكبّر صوت، تملأ فضاء المعرض بسيل متداخل من رسائل الاعتذار التي تتّخذ شكل بريد إلكتروني.

★ «عمارة الصوت»: الاستمتاع بتصميم مبهر لمكتب «بورو كوراي دومان» (B–KD)، حيث يتفاعل مع فيزيائية المبنى ويقود الزائر من الإصغاء الهادئ إلى صخب الضجيج.

★ استعادة تاريخ «البث الإذاعي» الأول: يتيح المعرض التعرف إلى قصة تأسيس أول محطة إذاعية في عجمان عام 1961 عبر برنامج «صوت البلد»، وربطها بأصوات معاصرة من الحياة اليومية توجّه استماعنا نحو حضور صوتي مشترك.

★ المشاركة في الحدث الأبرز: الوجود في قلب «بينالي البندقية» والتعرف إلى الدور الريادي للدبلوماسية الثقافية الإماراتية.

تجسيد للدبلوماسية الثقافية

تعد المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في بينالي البندقية تجسيداً لالتزام الدولة الراسخ بدبلوماسيتها الثقافية، إذ تمنح المبدعين منصة عالمية فريدة لمخاطبة المجتمع الدولي بلغة فنية معاصرة. ولا تقتصر أهمية هذا الجناح على كونه معرضاً فنياً فحسب، بل هو نافذة استراتيجية تبرز حيوية وتعددية المواهب التي يحتضنها مجتمع الإمارات، فمن خلال تقديم أعمال تجمع بين جيل الرواد والمواهب الشابة التي صقلها «برنامج التدريب في البندقية»، يثبت الجناح قدرة المنظومة الثقافية الإماراتية على إنتاج محتوى فكري وفني رصين، يسهم في تشكيل المشهد الإبداعي العالمي، ويجسد مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة تحتفي بالإبداع وتطوعه ليكون ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

