ألمانيا تخلّد المستشار هيلموت كول بشارع يحمل اسمه

أُطلق رسمياً، أمس، اسم المستشار الراحل هيلموت كول على شارع رئيس في العاصمة برلين، إذ تم كشف النقاب عن لوحة تحمل اسم المستشار في حي ميته.

وقال عمدة المدينة، كاي فيغنر، خلال مراسم الافتتاح التي أقيمت في أكاديمية «مؤسسة كونراد - أديناور» القريبة من الشارع الذي أعيدت تسميته حديثاً: «أخيراً أصبح في برلين اليوم شارع باسم الدكتور هيلموت كول لجعل إنجازه التاريخي مرئياً بصورة مُشرِّفة».

وأشار إلى أن أوروبا وألمانيا، خاصة برلين، لديها الكثير مما تدين به لكول، مضيفاً: «أنا سعيد للغاية بأننا أعدنا تسمية شارع صار يحمل الآن اسم هيلموت كول».

وكانت الحكومة المحلية الائتلافية في ولاية برلين (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) قد اتفقت في اتفاقية الائتلاف الحاكم عام 2023 على تسمية شارع أو ميدان باسم المواطن الشرفي لبرلين الذي كان منتمياً للحزب المسيحي الديمقراطي، هيلموت كول (1930-2017).

ويُعد كول «مستشار الوحدة الألمانية»، حيث شهدت فترة شغله المنصب من 1982 حتى 1998 وقائع سقوط سور برلين وإعادة توحيد شطري البلاد.