بعد حوادث مميتة.. اليونان تعتزم حظر السكوتر على القاصرين

بعد سلسلة من الحوادث الخطرة التي وقعت في الفترة الأخيرة، تتحرك الحكومة اليونانية باتجاه فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن السكوتر الكهربائي.

وتدرس وزارة النقل فرض حظر كامل على استخدام السكوتر من جانب أي شخص دون الـ18 عاماً، وتأمين إلزامي للسائقين البالغين وغرامات أعلى للراكبين والشركات، بحسب صحيفة «كاثيميريني»، خصوصاً عقب حوادث مميتة راح ضحيتها قاصرون، بمن في ذلك فتى يبلغ 13 عاماً في مقاطعة إيليا، وحادث تصادم خطر شمل طفلاً آخر بعمر 12 عاماً في مدينة أسبروبيرغوس.

ومن المتوقع أن يقدم نائب وزير النقل، كونستانتينوس كيرانكيس، قانوناً بعد فترة قصيرة.

وقال وزير حماية المواطنين، ميكاليس كريسوخيديس، إن السكوتر الكهربائي يجب أن يعمل «على مستوى من الأمان». ووصف حظر استخدامه على من هم دون الـ18 عاماً بأنها أولوية قصوى، وتساءل: «إذا ما صدمك سكوتر اليوم من سيعوضك؟».