المغنية بيلي آيليش: أفضل التقدم بالسن دون أية عمليات تجميل

كشفت المغنية بيلي آيليش البالغة من العمر 24 عاماً أنها لا تنوي الخضوع لعمليات تجميل أو حقن الفيلر، وأنها تتطلع بشغف إلى التقدم في السن بشكل طبيعي دون أي تدخل.

وقالت بيلي آيليش خلال مقابلة مع برنامج «Good Hang With Amy Poehler»: «أنا متحمسة جداً للتقدم في السن، ومتحمسة جداً لأن يتقدم وجهي وجسمي في السن دون أن يتغيرا». وأشارت الفائزة بتسع جوائز غرامي إلى أطفالها المستقبليين باعتبارهم السبب الرئيس وراء نيتها تجنب عمليات التجميل، مضيفة: «أريد أن ينظر إليّ أطفالي وأن يكون وجهي مثل وجوههم، وليس نسخة مشوهة مما يحدث الآن».

كما تحدثت عن كيفية تغير نظرتها لنفسها منذ سنوات مراهقتها: «لم أتخيل يوماً أنني سأتجاوز مرحلة المراهقة. أتذكر عندما كنت في الـ17 من عمري، كنت أقول لنفسي: حسناً، سأبقى على حالي إلى الأبد. ومن الواضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة». ووصفت نفسها بأنها تتقبل التغيير الجسدي والشخصي، وتتطلع بشغف إلى رؤيته يتكشف.

ويمثل موقفها الحالي صقلاً لآراء شاركتها عام 2021، حين صرّحت لصحيفة «الغارديان» بأن عمليات التجميل بحد ذاتها ليست هي المشكلة. وأكدت حينها: «لا بأس إطلاقاً بإجراء عمليات التجميل، افعلي ما يُسعدكِ». لكن ما رفضته بشدة آنذاك هو إنكار ذلك: «المشكلة تكمن في إنكار الأمر والقول: لقد حصلتُ على هذا بمفردي، ولو بذلتِ جهداً أكبر، لحصلتِ عليه. هذا يُثير غضبي بشدة. إنه لأمرٌ مؤسفٌ للغاية أن ترى الشابات - والفتيان أيضاً - هذا الوضع».