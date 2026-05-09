حادث سيارة غريب.. سائق يرقد بالمستشفى بعد الاصطدام بجدارية تُشبه مدخل نفق مظلم

وقع حادث سير غريب يُشبه إلى حد كبير إحدى حلقات مسلسل «رود رنر» الكرتوني، بعد أن اصطدمت سيارة بجدارية تُشبه مدخل نفق.

ووقع الحادث، الذي اقتصر على سيارة واحدة، في غلاسكو (اسكتلندا)، مؤخراً، وانتشرت صور على الإنترنت تُظهر فرق الإطفاء والإنقاذ وشرطة اسكتلندا وهي تُباشر عملها في الموقع.

وقال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشهد ذكرهم بمسلسل «رود رنر»، حين تقوم الشخصيات باستمرار بتلوين الجدران بطرقات ومداخل أنفاق وهمية يصطدم بها الخصم، حيث رجّحت وسائل الإعلام أن يكون السائق قد ظنّ خطأً أن الجدارية التي تحمل رسماً لعينين كبيرتين داكنتين، مدخلاً حقيقياً لنفق مظلم.

ووفقاً لصحيفة «ذا سكوتش صن»، صرّح متحدث باسم شرطة اسكتلندا قائلاً: «نحو الساعة 2:30 من بعد ظهر 3 مايو، تلقينا بلاغاً عن حادث تصادم سيارة واحدة في منطقة طريق شيلدهول في غلاسكو. وحضرت فرق الطوارئ، ونُقل رجل إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندية: «تلقينا بلاغًا في تمام 2:37 من بعد ظهر 3 مايو، عن حادث تصادم مروري لسيارة واحدة، اصطدمت بجدار في طريق شيلدهول، غلاسكو». وأرسلت غرفة العمليات سيارتي إطفاء إلى موقع الحادث لمساعدة فرق الطوارئ.

ومع أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير إلى أن الرسم على الجدران كان لها أي دور في الحادث الذي وقع، إلا أن الصحف الاسكتلندية وضعت هذا الاحتمال في إطار الأكثر ترجيحاً.