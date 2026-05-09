«يقول بوراشد».. تلامس الوجدان الوطني وتتصدر المشهد بقيم الشجاعة والحكمة

يثبت الفن الإماراتي أنه ليس مجرد إطار للترفيه، بل صوت فاعل في وقت الأزمات والتحديات، ودرع معنوية تشحذ الهمم وتوثق أدق تفاصيل التلاحم والتوافق بين القيادة والشعب.

في هذا المشهد الوطني الملهم والنابض بالاعتزاز والفخر، يبرز النجم حسين الجسمي كعادته مؤرخاً موسيقياً للحظة، وصوتاً وطنياً لا يهدأ، ليستمر في تسجيل حضوره اللافت والمؤثر في المشهد الوطني والساحة المحلية عموماً، عبر سلسلة من الأعمال الوطنية الفارقة، والإنتاجات الفنية الجديدة التي تجسد قيم الولاء والانتماء، وذلك، بإطلاقه أحدث أعماله الوطنية التي حملت عنوان «يقول بوراشد»، التي جاءت بمثابة رسالة فخر جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالأعمال والمشاركات، وتجاربه الجديدة التي تؤكد أن صوته سيظل دائماً حصناً منيعاً ينبض بحب الإمارات.

صوت الوطن

تأتي أغنية «يقول بوراشد» وهي من أشعار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتتوج سلسلة من الأعمال الوطنية التي أطلقها الجسمي مؤخراً، وهي ثمرة تعاون إبداعي رفيع المستوى، وقد وضع ألحانها «سفير الألحان» النجم فايز السعيد، الذي حرص بدوره على الاحتفاء بهذا العمل ومشاركته مع الجمهور عبر صفحته الرسمية على منصة «إنستغرام».

يتميز هذا العمل بروح حماسية وقدرة فائقة على ملامسة وجدان الجمهور الإماراتي والخليجي، معبراً عن قيم الشجاعة والحكمة التي تميز القيادة الرشيدة. وكعادته دائماً، نجح الجسمي، في ترجمة هذه المعاني السامية بصوته الطربي الذي جسدت نبراته طمأنينة الانتماء وهيبة الأوطان، ما جعل الأغنية تتصدر المشهد الفني منذ الساعات الأولى لإصدارها.

توالي الروائع

لم يكن هذا الإصدار الغنائي الجديد معزولاً عن حراك فني وطني مكثف للجسمي في الآونة الأخيرة، فقد سبقه الفنان بإطلاق أغنية «زعيم المدار»، المهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فيما جاء هذا العمل الذي كتب كلماته الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي، ولحنه الجسمي بنفسه، بمثابة رسالة وفاء ونبض ولاء لمكانة صاحب السمو رئيس الدولة في قلوب أبناء الإمارات والمنطقة.

في السياق نفسه، واستكمالاً للوحة الإصدارات الوطنية الحديثة للجسمي، تبرز رائعة «يا بلادي»، هذا العمل الاستثنائي، الذي ينبض بكلمات وأشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد حمل العمل بصمة الجسمي في الرؤية الفنية أو الألحان والغناء، ليقدم ملحمة موسيقية متكاملة، تتغنى بأمجاد الوطن، وتعكس عمق التلاحم بين حكمة القيادة وإبداع الفنان.

كما كان للنشيد الوطني «يا علمنا - فخورين بالإمارات»، المستمد من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقع خاص في تعزيز معاني الفخر بالراية الإماراتية المرفوعة بالتزامن مع مبادرة «فخورين بالإمارات» التي غرست قيم الانتماء في نفوس الأجيال، وأكدت أن العَلم سيبقى خفاقاً رغم التحديات.

العهد إماراتي

استكمالاً لهذه الخماسية الوطنية، برزت أغنية «العهد إماراتي» من كلمات شاعر الوطن علي الخوار، وألحان فايز السعيد، لتكون بمثابة العهد الوطني المطلق، وتؤكد من جديد أن هذه الغزارة الفنية اللافتة التي تجاوزت 65 عملاً وطنياً خلال العقد الأخير، لا تعكس إلا قيمة وتأثير الفنان الحقيقي الذي لا يقاس لا بعدد المتابعات ولا بالنجومية العابرة للحدود، وإنما بحجم الحضور الفارق في الأزمات والشدائد.

