صحراء العين تتصدر مشاهد فيلم الرعب العالمي «هوكوم»

حضرت المناظر الصحراوية الخلابة في منطقة العين بقوة في الفيلم الروائي العالمي «هوكوم»، لتعكس الجاذبية المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة لتصوير الأعمال السينمائية. بدعم من إيمج نيشن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، وهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي. يؤكد العمل قدرة المنظومة المتكاملة والداعمة لصناعة الإعلام الإبداعي في الإمارة على الجمع بين مواقع التصوير المتميزة والوصول إلى المواهب والكفاءات، إضافة إلى الاستفادة من مزايا البنية التحتية التي تُسهم في دعم المشاريع الإنتاجية العالمية.

واستضافت صحراء رماح في منطقة العين المشاهد الافتتاحية والختامية للفيلم، وجمعت بين مواهب عالمية وخبرات محلية، وتم تصويرها في على مدار يومين في أبريل 2025. حظي الفيلم بإشادة النقاد، ويشارك في بطولته الممثل آدم سكوت، المرشح لجائزة إيمي، إلى جانب بيتر كونان، وديفيد ويلموت، وفلورنس أوردش، ومايكل باتريك، وويل أوكونيل، وبريندان كونروي، كما سافر الممثل أوستن أميليو من تكساس إلى أبوظبي لتصوير مشاهده ضمن جدول تصوير امتد على يومين في منطقة العين.

وفي إطار التزام الإنتاج بتطوير المواهب المحلية، انضم أربعة متدربين إماراتيين إلى موقع التصوير من خلال المختبر الإبداعي، ذراع تطوير المواهب التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي. واكتسب جميع المتدربين خبرة عملية ضمن أقسام رئيسة، شملت التصميم الفني والتصوير والإنتاج، فيما سافر أحد المتدربين إلى مدينة كورك في إيرلندا لمواصلة العمل على الفيلم ضمن قسم الأزياء. ويضمن توظيف المواهب الشابة من دولة الإمارات في مثل هذه الإنتاجات منحهم الفرصة لاكتساب مهارات عملية ضمن بيئة مهنية دولية.

تدور أحداث «هوكوم» حول روائي أميركي يلتجئ إلى فندق ساحلي منعزل، قبل أن يجد نفسه متورطاً في لغز مروع يدور حول غرفة مغلقة وقوة مظلمة لا يمكن تفاديها.