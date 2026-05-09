محاضرة عن «الكتاب النادر: قراءة في المعايير والببليوغرافيا»

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، محاضرة بعنوان «الكتاب النادر: قراءة في المعايير والببليوغرافيا»، قدّمها الكاتب فهد علي المعمري، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في المجال. وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكتب النادرة بوصفها جزءاً من التراث الثقافي والمعرفي.

وتناول فهد المعمري خلال المحاضرة المقاييس والمعايير التي يُحدَّد على أساسها الكتاب النادر، ومنها قِدم تاريخ الطباعة، والطبعات الأولى للكتب منذ منتصف القرن الـ15 حتى نهاية القرن الـ19، إضافة إلى مطبوعات المكتبات التاريخية التي تعود إلى منتصف القرن الـ19.