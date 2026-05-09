«الإمارات لرعاية الموهوبين» تحتفي بـ «اليوم العربي للملكية الفكرية»

تحتفي جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الاثنين المقبل، بالنسخة السادسة من «اليوم العربي للملكية الفكرية» الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، في مشهد يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات كحاضنة للإبداع، ومنصة عالمية للابتكار وصون الحقوق الفكرية.

يشارك في الاحتفال، الذي يقام في نادي الشرطة بدبي، اتحاد المبدعين العرب، ونخبة رفيعة المستوى من الخبراء والمتخصصين والشخصيات الفكرية والقانونية والرياضية من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدولية.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار الجهود المتواصلة للجمعية لدعم المبدعين والمبتكرين، وترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع العربي.

وأكد رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، الإعلامي الدكتور أحمد نور، أن احتضان دبي هذا الحدث العربي النوعي يجسد الرؤية الحضارية للإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويؤكد دورها الريادي في توفير بيئة متكاملة تحتضن الطاقات الإبداعية وتحمي حقوق أصحاب الفكر والابتكار.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية لم تعد مجرد إطار قانوني لحماية الحقوق، بل أصبحت أحد أهم المحركات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز تنافسية المجتمعات العربية في الاقتصاد العالمي الحديث.

وأوضح أمين عام جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين أحمد الدباني النعيمي، أن تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب، يأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية ورسالتها الرامية إلى دعم المواهب الوطنية والعربية، وتهيئة منصة فكرية ومعرفية تسهم في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز الوعي بأهمية حماية الأفكار والاختراعات والإبداعات الإنسانية.

وأكد أن حماية الملكية الفكرية تمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة الإبداع وتحفيز المبتكرين على مواصلة العطاء، مشيراً إلى أن المجتمعات التي تحترم الفكر وتحمي حقوق المبدعين هي الأكثر قدرة على صناعة المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

يشارك في جلسات الحدث نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين، وتسلط الجلسات الضوء على دور الابتكار الرياضي في دعم أصحاب الهمم، وتحسين جودة حياتهم.

. الحدث يعكس المكانة المتقدمة التي تتبوأها دولة الإمارات كحاضنة للإبداع ومنصة عالمية للابتكار وصون الحقوق الفكرية.