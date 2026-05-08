"الصحة العالمية": تفشي فيروس "هانتا" لا يشكل بداية جائحة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، لا يشكل حالياً بداية وباء أو جائحة.

وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب بالمنظمة ماريا فان كيركوف إن الوضع يمثل تذكيراً بأهمية الاستثمار في الأبحاث الخاصة بمسببات الأمراض، لما للعلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص من دور في إنقاذ الأرواح.

ويُعرف فيروس "هانتا" بأنه ينتقل غالباً عبر الهواء الملوث بإفرازات القوارض المصابة، فيما يعد انتقاله بين البشر نادراً .