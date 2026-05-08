خلاف على كوب ماء يتحول إلى إطلاق نار بمطعم شهير في أميركا

أطلق موظف في مطعم «تاكو بيل» الشهير في مدينة ميامي الأميركية النار على عدد من الزبائن، بسبب استخدامهم أكواب مخصصة للماء لتعبئة مشروبات غازية.

ووفق تقرير الشرطة الأميركية وقع الحادث عندما دخل الضحايا إلى المطعم، وطلبوا من الموظف ديماري باترسون كوب ماء، وبعد أن سلّمهم الكوب رآهم يعبؤون به مشروباً غازياً من آلات مخصصة داخل المطعم.

ومع تصاعد الجدال تدخّل موظف آخر في المطعم لمحاولة تهدئة الموقف وإبعاد باترسون عن الزبائن، وفي تلك اللحظة بدأ أحد الزبائن بتصوير الحادثة بهاتفه المحمول، حيث وثّق الفيديو صراخ باترسون، قبل أن يُسمع صوت تجهيز سلاح ناري، تلاه إطلاق الرصاص. وبعد أن فرّ أحد الضحايا إلى خارج المطعم، لحقه الموظف وأطلق عليه رصاصة، إلا أنها أخطأته وأصابت نافذة المطعم، وعاد باترسون بعد ذلك إلى داخل المطعم، بينما نُقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى لتلقّي العلاج من إصابات طفيفة.

وذكر التقرير، نقلاً عن محطة «ميامي إن بي سي»، أن باترسون اتصل برقم الطوارئ 911، مدعياً أن أحد الزبائن قفز خلف صندوق المحاسبة، ما دفعه إلى «إخراج سلاحه وإطلاق النار»، كما قال للشرطة إنه اعتقد أن الضحايا كانوا مسلحين، غير أن تسجيلات كاميرات المراقبة لم تدعم روايته المتعلقة بالدفاع عن النفس، وأُودِع باترسون، البالغ من العمر 20 عاماً، السجن بتهمة الاعتداء المشدد باستخدام سلاح ناري في ثلاث قضايا.