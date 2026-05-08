«دبي للألعاب الرقمية» يجدد رحلته بالنسخة الأكثر تنوعاً

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي يُقام خلال الفترة من 22 مايو الجاري حتى السابع من يونيو المقبل، مقدماً نسخة أكثر تنوعاً من حيث التجارب والأنشطة. ويجمع المهرجان عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية والابتكار الرقمي من خلال برنامج يلبي مختلف الفئات العمرية.

ويشهد المهرجان إطلاق الدورة الأولى من «قمة التعليم والألعاب» في الرابع من يونيو المقبل، لتوفير منصة تجمع الطلبة والجامعات وقادة القطاع، بما يسهم في دعم الحوار حول مستقبل التعليم المرتبط بالألعاب والتقنيات الرقمية، كما يتضمن برنامج هذا العام أيضاً عودة معرض الألعاب الإلكترونية «جيم إكسبو – GameExpo»، الذي يُقام خلال الفترة من الخامس إلى السابع من يونيو المقبل، ويُعد الوجهة الرئيسة لعشاق الألعاب، حيث يقدم مجموعة من التجارب التفاعلية والمسابقات المباشرة والأنشطة المتنوعة.

وبالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك والإجازة الصيفية، يوفر توقيت المهرجان هذا العام فرصة ممتدة للزوار للاستمتاع بفعالياته على مدار أكثر من أسبوعين، بما يشمل المسابقات والأنشطة الرقمية المتنوعة، كما يوفّر المهرجان للمرة الأولى مواقف سيارات مجانية لمدة تصل إلى ست ساعات، بما يسهم في تسهيل الوصول وضمان تجربة أكثر راحة وسلاسة لجميع الزوار.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تنظيم المهرجان، الذي يواصل تحقيق نمو متسارع عاماً بعد عام، انسجاماً مع الرؤية الطموحة للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً. وتترقب أوساط قطاع الألعاب والرياضات الرقمية نسخة هذا العام، التي ترتقي بتجربة الزوار من خلال مستوى متقدم من المحتوى والفعاليات التفاعلية المصممة لاستقطاب مختلف الفئات والاهتمامات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يمثل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية منصة تعكس تطور هذا القطاع الحيوي ودوره المتنامي ضمن الاقتصاد الإبداعي في دبي، ويأتي الإعلان عن موعد نسخة هذا العام في إطار الاستعداد لتقديم حدث رائد عالمياً يستقطب مشاركين من مختلف الأعمار والاهتمامات، مع توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الحضور الجماهيري، كما نواصل التركيز على تطوير تجربة الزوار وتسهيل الوصول إلى الفعاليات، بما يضمن تقديم نموذج متكامل وتجارب تفاعلية تلبي تطلعات مختلف الفئات».

وعلى مدار أكثر من أسبوعين، يجمع المهرجان نخبة من صنّاع المحتوى واللاعبين وعشاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي.

يتضمن برنامج الدورة المرتقبة عودة أبرز الفعاليات الرئيسة، وفي مقدمتها معرض «جيم إكسبو»، ومنافسات Play Beyond، وبطولة «كوسبلاي دبي» للأزياء التنكرية، إلى جانب إطلاق تجارب تفاعلية جديدة تستهدف العائلات والشباب وصنّاع المحتوى.

وتماشياً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تولي الدورة الخامسة من المهرجان اهتماماً خاصاً بتعزيز مشاركة العائلات، من خلال تقديم تجارب تفاعلية شاملة تجمع بين الترفيه والتعلّم، وتلائم مختلف الأعمار، ومن المقرر الكشف عن المزيد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة التي تسبق انطلاق المهرجان.

توجهات مؤثرة

انطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية للمرة الأولى في عام 2022، ليشكّل منصة سنوية تهدف إلى رسم التوجهات المؤثرة في قطاع الألعاب على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضات الرقمية والترفيه التفاعلي القائم على التكنولوجيا.

ويقدّم المهرجان مجموعة متنوعة من التجارب، تشمل فعاليات الألعاب الرئيسة، وبطولات الرياضات الرقمية، والمبادرات التعليمية، والمنصات المتخصصة التي تجمع المجتمعات والمواهب والشركات من مختلف أنحاء العالم.

